Huis van het Kind versterkt sociale weerbaarheid van kinderen

Huizen van het Kind in Wingene en Ruiselede organiseerden een driedaagse basistraining Rots en Water voor hun eigen medewerkers. Scholengroep Driespan werkte hier aan.

“Deze samenwerking benadrukt de toewijding van het Huis van het Kind om de sociale weerbaarheid van kinderen al enkele jaren te versterken”, legt schepen van Welzijn Tom Braet uit. “Tweemaal per schooljaar worden in samenwerking met scholen individuele ‘Rots en Water’- sessies georganiseerd voor kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar. Onder professionele begeleiding van een kindercoach werken de kinderen actief aan het vergroten van hun weerbaarheid, zelfvertrouwen en verbeteren ze hun sociale vaardigheden.”

Versterken van kinderen

De recent gehouden basistraining Rots en Water voor scholen in de gemeente Wingene en Ruiselede gaat nog een stap verder. Deze intensieve training certificeert deelnemers als Rots en Water basistrainers en biedt een diepgaand inzicht in de Rots en Water-methodiek. Hierdoor krijgen scholen de kans om op een gestructureerde manier met deze methode aan de slag te gaan.

“Ik dank namens al mijn collega’s te kunnen spreken als ik zeg dat we enorm dankbaar zijn voor deze unieke kans deel te mogen nemen aan deze fascinerende driedaagse training”, weet zorgcoördinator van Centrumschool Wingene, Liesbeth Rullens. “Ik zie alvast talrijke mogelijkheden om met onze kinderen aan de slag te gaan. Hem leren om flexibel als water te zijn wanneer het nodig is, en standvastig als een rots te zijn wanneer dit vereist is. Het draait om het versterken van kinderen, vooral van binnenuit, zodat ze zichzelf beter leren begrijpen en tegelijkertijd leren hoe ze samen kunnen spelen en leven.”