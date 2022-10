Huis van het Kind opent ontmoetingsruimte

De lokale afdeling van Huis van het Kind opende een ontmoetingsruimte in lokaal dienstencentrum de Zonnewijzer in de Bruidstraat. Ouders zijn hier welkom met hun baby, peuter of kleuter om andere ouders en kinderen te ontmoeten.

Behalve in de zomermaanden is de ontmoetingsruimte vrij open iedere vierde woensdag van de maand van 13 tot 16 uur. De ruimte bevindt zich in de conciërgewoning van het dienstencentrum. “Het ontmoeten van andere ouders is voor veel ouders een bron van sociale en emotionele steun. Ze vinden bij elkaar erkenning én herkenning, putten uit gedeelde ervaringen en belevingen, ontwikkelen een groter zelfvertrouwen en gevoel van zelfwaarde. Informele momenten kunnen leiden tot duurzame relaties, zodat gezinnen zich ondersteund voelen door een sterk netwerk”, meent schepen Michel Vincke (Vooruit). “Ontmoeting vergemakkelijken tussen (groot)ouders is één van de verschillende vormen van opvoedingsondersteuning. Het verder uitbouwen van een ontmoetingsruimte zorgt er dus ook voor dat we hier uitbreiding aan geven”, geeft schepen Ann Bentein (Open Vld) mee. Een Huis van het Kind is een lokaal samenwerkingsverband van verschillende organisaties die zich inzetten voor gezinnen, kinderen en jongeren. Het doel: ze de nodige ondersteuning aan te bieden bij hun leefwereld. Preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en acties ter bevordering van de sociale cohesie en ontmoeting zijn voorwaarden om subsidies te kunnen verkrijgen. (TVA)