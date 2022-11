Huis van het Kind maakt sinterklaasboekje in Oostrozebeke

Binnen de dienst Vrije tijd zijn de jeugddienst en het huis van het kind aan de slag gegaan om iets uit te werken rond de Sint. Zo is er een sintboekje ontworpen en verdeeld in de scholen tot en met het vierde leerjaar.

Daarin vinden de kinderen allerlei spelletjes, kleurplaten en activiteiten terug. In het sintboekje staat er ook een vervanglijstje dat de kinderen kunnen invullen en posten in de sinterklaasbrievenbus die geplaatst is aan het gemeenschapscentrum Mandelroos waar ze hun gegevens moeten achterlaten.

Zo zal het Huis van het kind de kinderen kunnen uitnodigen naar het sinterklaasfeest dat zal doorgaan op vrijdag 2 december na school in de gemeenschapszaal Tjuf. “De pieten zullen daar de genodigde kinderen opwachten om hen te trakteren op vee lekkers en zoets en misschien verdienen ze wel een klein cadeautje”, aldus de schepen van jeugd Jonas Van D’Huynslager.