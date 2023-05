Huis van het Kind lanceert emotiekoffer ‘Het kleurenmonster’ in Wingene

In de bibliotheek op de Hille in Wingene is woensdag de emotiekoffer ‘Het kleurenmonster’ gelanceerd.

De emotiekoffer kwam tot stand door Huis van het Kind en dit samen met de bibliotheek van Wingene. De koffer helpt ouders om hun kleuters beter te leren begrijpen en om samen over hun gevoelens te praten.

Sociale weerbaarheid

“Vanuit het Huis van het Kind zetten wij al enkele jaren in op sociale weerbaarheid bij kinderen”, weet schepen van Welzijn Tom Braet. “Twee keer per schooljaar worden, in samenwerking met onze scholen, individuele sessies ‘Rots en Water’ georganiseerd voor kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar. Onder begeleiding van een kindercoach werken kinderen aan hun weerbaarheid, zelfvertrouwen en betere sociale vaardigheden.”

De emotiekoffer ‘Het kleurenmonster’ is daar een mooie aanvulling op. Emoties leren herkennen en benoemen start al op kleuterleeftijd. Als ouder is het omgaan met deze emoties vaak een moeilijk proces. Het prentenboek ‘Het Kleurenmonster’ vormt de rode draad van de emotiekoffer.

Spel- en knutselmateriaal

“Naast het prentenboek steken er allerlei spel- en knutselmateriaal in de koffer, zoals een bordspel, een emotiebarometer en pluche kleutermonster-knuffels”, vult schepen van Cultuur en Bibliotheek Brecht Warnez aan. “Het is belangrijk om kinderen te helpen hun emoties te begrijpen en erover te praten en we hopen dat deze koffer ouders en grootouders zal inspireren om samen met hun kleuters creatief aan de slag te gaan.”

Alle informatie over het thema is te vinden in de plaatselijke bibliotheek waar ook daar de koffer geleend kan worden.