Hoogleedse jeugdhuis DE PRIK baadt 66 uur lang in een Brits sfeertje

De knaldrang is groot bij de kern van jeugdhuis De Prik want na twee jaar komt er weer eens een echte editie van de 66 uren waarbij het jeugdhuis non-stop open is, met een nokvol programma.

Twee jaar geleden gooide corona roet in het eten en was er helemaal geen sprake van een feestweekend, vorig jaar was er een digitale versie maar dit jaar kan er eindelijk terug op een normale wijze gefeest worden. Zoals elk jaar staan de 66 uren in het teken van een thema en dit jaar werd er voor ‘Bring Britain Back’ gekozen. “Dit jaar brengen we het Verenigd Koninkrijk terug in de Europese Unie”, verduidelijkt Febe Vanoverschelde.

“Jaarlijks kiezen we voor een thema dat past binnen de actualiteit. Al onze activiteiten hebben dan ook een Britse link. Zo starten we de 66 uren met fish ’n chips. Later staat ook nog een cocktail-tasting op basis van thee op het programma. Er komen overigens nieuwe terrasmeubelen om hopelijk te genieten van het zonnige weer.” Op zaterdagnamiddag wordt er steevast een sportieve activiteit ingepland. Dit jaar kiest men voor Bubble Football. “Er wordt drie tegen drie gespeeld waarbij elke speler in een opgeblazen plastic bubbel zit. Op zondag is er ook nog een quiz maar onze hoofdact elke avond heeft steevast met muziek te maken. Op vrijdag draaien we onze top 66, zaterdagavond is het thema Casino Royale met heel wat verschillende dj’s en op zondag zijn er twee coverbands.”

Stemming

De jeugdwerking zit in een nieuwe vibe met heel wat enthousiaste jongeren die zich aansloten. Zo zitten er 24 mensen in de werkgroep, een hemelsbreed verschil met de afgelopen jaren. “Het enthousiasme is inderdaad groot”, vult Febe aan. “Er waren heel wat ideeën voor een tof thema en via een stemming kwamen we bij het Verenigd Koninkrijk uit. Iedereen kon dan zijn ideeën inbrengen qua activiteiten en per activiteit zijn er drie tot vier mensen verantwoordelijk.” De 66 uren starten op vrijdag 15 april om 12 uur en eindigen op maandagochtend 18 april om 6 uur. Het volledige programma met extra uitleg is te bekijken op de Facebookpagina ‘Joc De Prik’.