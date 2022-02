Hoogledense jeugddienst vraagt jongeren online om raad via nieuwe campagne

De jeugdraad start in 2022 met een nieuw online initiatief waarbij de jongeren van de gemeente om raad gevraagd wordt. Alle jongeren die dit jaar 12 of 16 worden, ontvangen een verjaardagskaart van de jeugddienst met een QR-code om de tool te gebruiken. Er wordt ook een affichecampagne opgestart in verschillende scholen en jeugdverenigingen.

Het vormt voor jeugdraden soms een zware uitdaging om de ideeën van alle jongeren in de gemeente tot bij hen te krijgen. Ook in Hooglede merken het gemeentebestuur en de jeugddienst dat het fysiek bijwonen van een jeugdraad voor sommige jongeren een drempel creëert.

“Toch is het belangrijk om signalen en ideeën van die jongeren te kunnen krijgen”, zegt gloednieuw schepen van Jeugd Arne De Brabandere (CD&V). “Dankzij frisse voorstellen, kunnen wij met een bredere blik advies geven of hun ideeën verder uitwerken. Dit online initatief kan de jongeren in Hooglede helpen hun voorstellen te lanceren. De tool is gratis, anoniem en makkelijk om mee aan de slag te gaan.”

De jeugddienst zal de haalbaarheid van de diverse ideeën en reacties onderzoeken en nadien bespreken op jeugdraad. “Op die manier hopen we vanuit de bredere bevolking projecten te kunnen realiseren. Dit kan gaan van extra picknickbanken tot het herontwerpen van een speelpleintje en andere zaken die wij over het hoofd zien.”

Verjaardagscadeau

Jongeren die dit jaar 12 of 16 worden ontvangen een verjaardagskaart van de jeugddienst met een QR-code om de tool te gebruiken en ook een zaklamp. “We hopen dat zij dan mee het licht laten schijnen op wat zij belangrijk vinden in onze gemeente.” Bovendien komt er een affichecampagne in alle zesde leerjaren en jeugdverenigingen. “We nodigen alle jongeren uit om ideeën aan te brengen”, besluit De Brabandere.

Het concept werd in het leven geroepen door jongerenorganisatie Bataljong, die met de online tool de inspiratie van jongeren wil verbinden met de bevoegde diensten in Vlaamse steden en gemeenten. “Het initiatief vormt een extra medium voor onze jonge inwoners”, vertelt jeugdmedewerker Arne Vangheluwe. “Ideeën ontstaan vaak plots of iemand heeft iets interessants gezien op een plaats hier ver vandaan. Nu kunnen ze direct een voorstel insturen dat wij grondig kunnen onderzoeken, want alle jongeren bezitten namelijk een smartphone.”

Skatespot

Een goed voorbeeld van jongerenparticipatie is de skatespot die vorig jaar ter hoogte van Zaal Den Akker werd aangelegd. “Die is ontstaan door een groep jongeren die zich engageerden om iets te kunnen realiseren in hun gemeente. Maar het kan vanalles zijn, we gaan ook met kleinere ideeën aan de slag.”

In Hooglede vindt er drie maal per jaar een jeugdraad plaats. “Daarin zitten alle jeugdverenigingen en jeugdhuizen maar iedereen is welkom. Het is een interessant moment want er worden meerdere thema’s besproken en de jongeren kunnen er rechtstreeks vragen stellen aan het gemeentebestuur.”

Warre (14) en Lotte (15) Kerkaert uit de Guido Gezellestraat zijn alvast enthousiast. “Met vrienden praat ik meestal over andere zaken maar toch denken we af en toe dat er op sommige plaatsen iets kan aangepast worden. Zo mogen er bijvoorbeeld meer bankjes komen op het speelpleintje hier in het centrum”, aldus Warre.

Zus Lotte viert in augustus haar 16de verjaardag en zal dus een kaartje ontvangen van de jeugddienst. “Dit initiatief klinkt goed, het is een leuke mogelijkheid voor jongeren van onze leeftijd. Soms komen de ideeën plots in je op, maar die worden erna vaak vergeten. Nu kunnen we ze direct insturen.”

De Jeugdraad gaat dit jaar door op 11 februari, 13 mei en 23 oktober. De agenda en precieze locatie ervan zijn terug te vinden op de website van de gemeente of op de Facebookpagina van de jeugddienst. Wie zelf een idee heeft of iemands idee wil aanreiken, kan dit doen op www.aanstekers.org/hooglede. (Levi Verbauwhede)