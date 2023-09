Hooglede engageert zich voor rookvrije speelpleinen

In het kader van Generatie Rookvrij wil de gemeente Hooglede de speelterreinen rookvrij maken. Op die manier wil de gemeente streven naar een samenleving waar niemand nog (over)lijdt aan de gevolgen van roken en meeroken. “Het initiatief kwam vanuit de Hoogleedse Jeugdraad, zij brachten dit agendapunt op het college. Wekelijks beginnen honderden kinderen in België met roken, want zien roken, doet roken. Speelterreinen zijn de plek bij uitstek voor kinderen om zich uit te leven en om andere kinderen te ontmoeten. Maar liefst 84 procent van de Belgen wil dat kinderen kunnen spelen in rookvrije speeltuinen. Al deze argumenten zorgden ervoor dat we geen moment twijfelden om ons te engageren, zodat jongeren in een gezonde, veilige omgeving kunnen spelen. Tevens voorkomen we dat kinderen peuken in hun mond stoppen en verminderen we het risico op mogelijke brandwonden. Concreet krijgen alle speelpleintjes van de gemeente Hooglede een infobord aan de ingang met daarop een QR-code die leidt naar een webpagina vol info om jongeren te sensibiliseren”, aldus het gemeentebestuur. (foto EVG)