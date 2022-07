Hoofdleiding Katjeduk klaar voor nieuw jaar speelpleinwerking: “Je haalt hier zoveel voldoening uit”

Katjeduk is een begrip in Wevelgem. Al jarenlang organiseren zij in juli elke dag speelpleinwerking voor honderden kinderen. Het jonge team dat de hoofdleiding uitmaakt, draait overuren om alles klaar te krijgen.

Maxim Crombez en Vibe Bevernage zijn de HOCO’s, de hoofdcoördinatoren. Ze zitten volop in de voorbereiding. “We zijn bezig met de inschrijving van zowel de leiding als de kinderen. We werken met verschillende graden, met een ploeg voor de ochtend en voor de namiddag. We bereiden activiteiten voor, we kiezen de themadagen, de dagreizen. Er komt heel wat bij kijken.

We hebben nu 120 leiders, wat een stuk minder is dan voor corona. Toen werkten er wel 170 jonge mensen mee. Het lukt nog, maar het is werken om alles rond te krijgen, zeker omdat het aantal kinderen nog in stijgende lijn zit. Er kwamen vorig jaar ongeveer 830 verschillende kinderen langs en we zitten daar nu al boven.” Het jonge en gemotiveerde team bestaat uit studenten die ook nog op andere terreinen actief zijn. Basketbal (verplicht in de familie Bevernage), trompet, gitaar, piano én voetbal, turnles geven aan kleuters: deze jonge organisatoren zijn niet voor één gat te vangen.

Introductiedagen

“Vrijdag en zaterdag zijn het introductiedagen. Dit doen we per graad met een duo hoofdleiders, dat maakt het een stuk gezelliger. Ze leren hoe een dag bij Katjeduk verloopt, wat wij verwachten van de leiding en wat zij van ons kunnen verwachten. Zaterdag is er dan meer aandacht voor EHBO en voor EHBS, eerste hulp bij speelpleinsituaties”, glimlacht Maxim. “Dat is een beetje leren omgaan met vanalles. Hoe communiceer je met ouders, hoe troost je een kindje dat triest is en hoe maak je een goed spel? We vragen ook dat ze zoveel mogelijk helpen bij het maken van decors. Het thema dit jaar is Egypte en dit jaar maken we een reuze-piramide in de Porseleinhallen. Elk jaar steken we een topstuk in elkaar. Dat is elke keer toch indrukwekkend”, vult Vibe bewonderd aan.

De daguitstappen gaan dit jaar naar de Tuinen van Kina voor de kleintjes, het Boudewijn Seapark of het Avanco-avonturenpark in Aalbeke. Ook in Gullegem is er een werking. Wevelgem telt dagelijks ongeveer 300 kinderen, Gullegem krijgt er 120 over de vloer.

“Waarom we dit doen? Zeker niet voor het geld”, lacht Vibe. De groep vult snel aan: “Voor de vriendschap, de sfeer. Voor de voldoening, om kinderen gelukkig te maken. Het voelt super als een kind je herkent van Katjeduk. De grootste uitdaging is toch het vinden van voldoende leiding. We flyeren, spreken mensen aan, we zitten hier avonden te bellen, we kunnen zeker nog mensen gebruiken.” Jonge leiding beseft misschien nog niet zo goed wat die voldoening kan betekenen. Je kan nu als 15-jarige al vakantiejobs doen die iets meer geld opbrengen, maar je kunt hier zoveel positieve energie uithalen.”

Sfeeravond

Dit team is het hele jaar bezig met de voorbereiding van de zomer. Want naast de spelmomenten met de kinderen gebeurt er nog veel meer. “Elke dinsdag is er een sfeeravond met iets lekkers: hotdogs, spaghetti, een oliebollenkraam. Op donderdag is er soms een workshop als pizzamaken, er is elk jaar een leiders fuif. En ook tijdens het jaar is er drie keer een Special K. Zo hadden we al een moorddiner, een quiz, dropping of een bezoek aan het jumppark.” Het klinkt indrukwekkend wat deze groep jonge mensen voor elkaar krijgt. Het hoofdkwartier is het Vliegske, hun lokaal boven de wijnbergbibliotheek. “Het verhaal gaat dat een kindje een tekening maakte en tegen zijn leider vertelde dat het een vliegske was. En nu is het ons logo én de naam van ons lokaal”, knipoogt Maxim. (Henk Vandenbroucke)