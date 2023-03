Hoeve Paepehof Kinderboerderij zet de lente in met geslaagde Lammetjesdag

Mekkerende pasgeboren lammetjes en geitjes vertederden alle kinderhartjes die zondag een bezoek brachten aan Kinderboerderij Hoeve Paepehof in Adinkerke. Al meer dan 10 jaar zet zaakvoerder Andy Vandenbon dit initiatief op poten, telkens op de tweede zondag van maart. Wat ooit begon als een uitnodiging om collega’s de geboorte van de pasgeboren lammetjes te tonen, is uitgegroeid tot een jaarlijks evenement met workshops en een waaier aan infostands, standjes waar kunstenaars en ambachtsmensen hun talenten demonstreren.

Anders dan vorige jaren, startte het Lammetjesdag-evenement al op vrijdagavond, met een gigantisch ribbetjesfestijn. Een 100-tal bourgondiërs schreef zich in en trotseerden het hondenweer. Zondag, op Lammetjesdag zelf, was de hemel helemaal opgeklaard en zaten vanaf het eerste uur alle terrasjes rond de Kinderboerderij vol. Alle dieren op de boerderij worden er alle dagen in de watten gelegd door een team vrijwilligers, maar op Lammetjesdag zijn de pasgeboren lammetjes de sterren van de dag. “Dit jaar zijn er al 9 lammetjes geboren”, zegt Andy. “Het is natuurlijk leuk voor kinderen om te zien hoe die zich mekkerend tegen mama schaap aanvlijen om melk te drinken. Maar we willen ook een educatief aspect aan Lammetjesdag koppelen. Enkele jaren geleden hadden we nog een herder die demonstreerde hoe schapen worden geschoren, maar die man is helaas overleden. De schapenherder die toont hoe je met honden schapen drijft, kent ook heel wat succes. In de tent waar de lammetjes zijn ondergebracht, vertellen schapenboer Filip en Rietje hoe het er aan toegaat op een schapenboerderij, geïllustreerd met een videofilm waar je onder meer ziet hoe een schapenbevalling verloopt.”

Pannenkoeken

Kinderen konden hun energie kwijt op de grote trampoline, deelnemen aan de diverse workshops of hun spullen verkopen op de kinderrommelmarkt. Bij de infostanden van Natuurwerkgroep De Zeevonk en De Kerkuil leerden ze alles over de eikelmuis, over wat vogels zoals kiekendieven, zwaluwen, kerkuilen en akkervogels betekenen voor onze natuur. Kunstenaars, beeldhouwers en schilders stelden hun werk tentoon, maar lieten bezoekers soms ook een handje meehelpen. Bij de spinsters konden ze zien hoe de schapenwol ambachtelijk werd verwerkt tot een knusse dikke trui.

Bij Lammetjesdag horen traditioneel ook de vermaarde pannenkoeken van Andy. Wie daaraan niet genoeg had om zijn buikje rond te eten, liet zich verleiden door de geur van barbecueworsten en ribbetjes. Andy is niet alleen een ondernemer die boordevol ideeën zit, maar vooral een mens met een groot hart, niet in het minst voor dieren. Daarom schenkt hij de volledige opbrengst van Lammetjesdag aan een goed doel: de de vzw Paepehof, die instaat voor het onderhoud van de dieren.