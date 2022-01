Heulse speelpleinwerking bekijkt coronamaatregelen positief: “Buiten spelen staat hier gelukkig centraal”

Op de Warande in Heule sloot de speelpleinwerking de Warmste Wasperweek af. “De binnenruimtes mochten niet gebruikt worden, maar we hebben nooit getwijfeld”, zegt speelpleinverantwoordelijke Zoé Trappeniers (26).

Zoé Trappeniers is afkomstig uit Marke en woont nu samen met haar vriend in Heule. Ze volgde een bachelor Sociaal-Cultureel Werk en liep stage bij Ajko. Twee jaar geleden startte ze als speelpleinverantwoordelijke voor Wasper. Ze zat vroeger in de leiding van de Chiro in Marke. “Het zit in mijn bloed om altijd met kinderen bezig te zijn”, zegt ze. “Ook mijn mama stond nog in ’t Speeldorp, wat toen de speelpleinwerking in Marke was.” Zoé is ook geen stilzittend type. “Ik zit nooit een hele dag achter mijn bureau en zal snel kijken waar ik kan helpen of ik ga eens een ‘oe-w-ist-gesprekje’ voeren.”

Gedurende het jaar is Zoé bezig met het plannen van de speelpleinwerkingen. “We staan hier elke vakantie voor in”, zegt ze. Zoé maakt een planning, doet materiaalbeheer en zorgt voor de aankoop van het nodige. Ze sprokkelt ook monitoren. “In de vakanties is het ‘volle bak’. Ik ben hier altijd van het begin om 6.30 uur tot het einde om 19 à 20 uur. De lach van kinderen en moni’s (monitoren, red.), daar doe je het toch voor”, klinkt het enthousiast. “We konden deze week zo’n 100 kinderen en ouders gelukkig maken!”

Nog geen gewoon jaar

Zoé begon als speelpleinverantwoordelijke tijdens de coronaperiode. “Ik maakte nog altijd geen gewoon jaar mee, waar er niet aan mondmaskers en bubbels moet gedacht worden, waar je elkaar eens mag vastpakken en waar er ook na de uren van het speelplein banden kunnen gesmeed worden onder de moni’s. Daar kijk ik echt naar uit en dat wil ik zeker nog meemaken!”

In de kerstvakantie is er tussen Kerstmis en nieuwjaar geen speelpleinwerking, maar de week na nieuwjaar is die er wel voor kinderen en jongeren van drie tot vijftien jaar. De werking start al om 7 uur ‘s morgens. Tussendoor zijn er altijd een extra activiteiten volgens thema’s en naargelang het seizoen. “Zo waren er al wafels op stokjes en een springkasteel met rodeo, een goochelaar,… Uitstappen kunnen momenteel niet.”

De regelgeving in verband met corona zegt momenteel dat de jongerenwerking buiten moet plaatsvinden, enkel noodopvang mag binnen doorgaan. “We hebben eigenlijk niet lang getwijfeld. We kozen niet voor noodopvang, want hiervoor moest bevestigd worden door de werkgevers dat de opvang écht nodig was. Sommige van onze kinderen die gewoonlijk naar speelplein Wasper komen, zouden hierdoor uit de boot vallen. Na een afkoelweek en een week kerstvakantie, is het voor veel kinderen eens leuk om naar het speelplein te kunnen komen om te ravotten, ook al zijn de ouders soms nog een weekje thuis.”

Twee bubbels

“We twijfelden dus niet lang om te openen. Buiten spelen staat trouwens centraal op Speelplein Wasper, want de locatie op de Warande in Heule leent zich hiervoor… hoewel we moeten toegeven dat het soms wel écht koud was, maar we deden de nodige investeringen.”

Aangezien de opkomst in de kerstvakantie gewoonlijk niet zo groot is als tijdens de andere vakanties, waren er maar een honderdtal kinderen. “We konden dus in twee bubbels werken, namelijk de mini- en de maxigroep waar nooit het aantal van 50 kinderen overschreden werd. De minigroep kon indien nodig onder de luifel van het nieuwe gebouw schuilen, en de maxigroep in de circustent, die voor de gelegenheid voor de helft open stond.”

Zoé kon samen met haar team al ervaren dat ouders supertevreden waren dat speelplein Wasper open was. “Zo kwam deze week een ouder de kinderen ophalen met oliebollen voor de leiding van de groep. Die kleine attenties zijn zo leuk! Het buiten spelen stond deze vakantie centraal, maar eigenlijk is dat voor ons normaal. Het verschil was enkel dat dit nu moest. “We noemden onze week op Wasper De Warmste Wasperweek, dat klonk mooi en het legde de link naar het tegemoet gaan van een warme week.”

Afwachten

Zoé is tevreden dat de monitoren ook in moeilijke omstandigheden blijven komen. “We hadden deze vakantie 15 moni’s, ondanks het feit dat we geen avondactiviteit voor hen mochten organiseren want ze moesten in hun bubbel blijven. ’s Avonds mochten ze ook niet blijven eten zoals in ‘normale’ momenten en op donderdag mochten ze niet blijven slapen. Maar hier worden vriendschappen voor het leven gesmeed!”

Voor de organisatie van Speelplein Wasper voor de krokusvakantie is het nog wachten op de maatregelen van dat moment. “Dat doen we al sinds ik hier startte: wachten op maatregelen en dan schakelen.”

Wie interesse heeft in het speelplein, als ouder voor de kinderen of als toekomstige monitor kan contact opnemen via Speelpleinwerking Wasper op Facebook of Instagram. Info: www.kortrijk.be/wasper.