Heulse jeugdbewegingen klaar voor coronavrij werkjaar

Het weekend na de Tinekesfeesten staat voor de Heulse jeugdbewegingen traditiegetrouw gelijk aan de start van een nieuw werkjaar. Een werkjaar dat dit jaar voor het eerst sinds lang niet in het teken mag staan van corona.Wel in het bezorgen van een onvergetelijke tijd aan de meer dan 800 ingeschreven leden. Bij Chiro Stine, Chiro Tsjoef en Scouts Robrecht geven ze dit weekend het startschot. Bij Chiro Sente beginnen ze pas op 25 september.

Chiro Stine spant de kroon met liefst 271 leden. Om al dat jong geweld in toom te houden, rekenen de ouders op de leiding. Liefst 93 mensen beginnen dit jaar aan hun leidingscarrière. “Bij ons zijn we dit jaar met liefst 17 nieuwe leidingsmensen en zijn we met 15 gestopt. Een echte generatiewissel dus”, aldus Siel Vandorpe van Chiro Stine.

Ook onder de groepsleiding werden heel wat fakkels doorgegeven. Bij Chiro Tsjoef nemen Mila Pareit, Kirsten Bastin en Arno Gonnissen de honneurs waar. Maura Lafosse neemt bij Chiro Stine dan weer de fakkel over van Jules Fremaut. Tore Staelens, Olivier Delobelle en Liza Talpe vormen de nieuwe groepsleiding bij de Scouts. Brecht Lemey blijft aan bij Chiro Kiekeboe Sente.

Een vernieuwde leidingsgroep, nieuwe groepsleiding, maar de recepten voor een geslaagd werkjaar blijven echter dezelfde. Creativiteit, plezier en enthousiasme.

Echt feestjaar

Al is er een bittere pil die jaar geschrapt kan worden uit de recepten: corona. Na twee jaar vol coronaperikelen hopen de vier jeugdbewegingen vurig op een normaal werkjaar. ‘We hopen ons dit jaar volledig te kunnen geven voor al onze bekende evenementen. We willen er dit jaar een echt feestjaar van maken!”, lacht Mila Pareit van Chiro Tsjoef.

Bij Chiro Stine willen ze dan weer vooral de leden een onvergetelijk werkjaar bezorgen. “Wij hopen onze groei aan te houden. We willen het gevoel van warmte dat bij ons leeft, uitstralen naar alle leden van Chiro Stine”, aldus Maura Lafosse van Chiro Stine. Scouts Heule wil dan weer verder gaan op het elan van de afgelopen jaren. “We zijn gestaag aan het groeien en zolang we het aankunnen met de leiding, houden we het ook graag zo”, aldus Tore Staelens. (JF)