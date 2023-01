Het Snoezelhuisje steekt na twee jaar de straat over: Straks tweede vestiging?

Kinderopvang ‘Het Snoezelhuisje’ verhuisde begin dit jaar van de Heulsestraat 13 naar het huisnummer 18, aan de andere kant van de straat. “Naar een door de huiseigenaar Luc Vens compleet gerenoveerde woning”, zeggen mama Sandy Omeye (43) en haar dochter Michelle Dewulf (23). “Veel ruimer en een pak comfortabeler om er voor de kinderen te zorgen!”

Twee jaar geleden, in januari 2021, begonnen moeder en dochter met ‘Het Snoezelhuisje’ in de Heulsestraat 13. Niet zomaar echter. “Na een specialisatiejaar kinderzorg in het Instituut de Pélichy in Izegem deed ik 2 jaar ervaring op in twee kinderopvanghuizen”, zegt Michelle.

Geen spijt

“Ik wilde graag met een eigen kinderopvang beginnen en ook mijn mama wilde dat graag doen. We zien allebei graag kinderen en hebben ook dezelfde visie op kinderopvang. Zij gaf haar job in een tapijtenfabriek in Wevelgem op om met mij de kinderopvang te beginnen.”

“We vonden een geschikte locatie in de Heulsestraat 13, een woning waar vroeger linnenfabrikant Hendrik Combes woonde. In januari 2021 begonnen mama en ik Het Snoezelhuisje.”

“Ik volg ondertussen nu een opleiding kinderbegeleider in Kortrijk omdat je dat in 2024 afgewerkt moet hebben als je in de kinderopvang wil werken”, zegt Sandy. “Na die 2 jaar heb ik er ook nog geen spijt dat ik mijn job in de tapijtenfabriek opgaf om met Michelle ‘Het Snoezelhuisje’ te runnen.” De nieuwe locatie maakt het nog aangenamer. “In die mooie gerenoveerde directeurswoning zijn er 3 slaapkamers, een leefruimte, een keuken en een eetruimte waar we 18 kinderen tot 2,5 jaar kunnen opvangen van ’s morgens 6 tot ’s avonds 18 uur. Alleen de vrijdag stoppen we om 17 uur. Dan gaan we allebei naar huis. Ik woon in Sint-Eloois-Winkel met mijn man Fabrice Dewulf, Michelle woont ondertussen in Ingelmunster met haar vriend Martijn Callens en ze verwachten een eerste kindje in april. Dat geen van ons beiden bij de kinderopvang woont heeft zo zijn voordelen. Werk en privé blijven op die manier goed gescheiden.”

Tweede opvang

Sandy en Michelle zijn dan wel afkomstig van Sint-Eloois-Winkel, toch kozen ze Lendelede om met een kinderopvang te beginnen. “Omdat er in Sint-Eloois-Winkel volgens ons voldoende opvang is. In Lendelede is er meer nood. Wij krijgen nog regelmatig de vraag van jonge ouders of er nog een plaatsje vrij is, maar momenteel is dat niet zo.”

“Dat kan misschien snel veranderen”, zegt Michelle. “Mijn zus Amélie (17) studeert volgend jaar af als kinderverzorger en ze zou graag meewerken in de zaak. Dan kunnen we meer kinderen opvangen.” En Michelle en Sandy denken er zelfs al aan om op een andere locatie een tweede kinderopvang te beginnen. Maar voorlopig is dat toekomstmuziek!

Met het negatieve imago waarmee de kinderopvang de jongste maanden te maken kreeg, hebben Michelle en Sandy geen probleem. “De ouders die hun kinderen naar hier brengen zijn nog altijd heel tevreden over hoe het er hier in onze opvang aan toe gaat. We zorgen ook wel voor een goede communicatie met de ouders. Van beide kanten zijn we heel open met elkaar en wat er ook is, we communiceren er onmiddellijk over. Maar klachten of opmerkingen waren er hier nog niet.”