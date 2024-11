“Het label dat kinderen vaak krijgen, zet ik om in een talent”: Juf Ann-Sophie (35) start als kindercoach

Ann-Sophie Crop (35) uit Veurne geeft al 14 jaar les in de lagere school en merkt dat kinderen vaak een rugzak meedragen op jonge leeftijd. Ze missen zelfvertrouwen, zijn slachtoffer van pestgedrag of voelen zich niet goed in hun vel. “Als juf wil je iedereen graag helpen, maar dat gaat niet altijd binnen het lespakket en de wachtlijsten voor externe hulp zijn vaak lang.” Daarom start ze in Koksijde zelf als kindercoach.

Ann-Sophie is geboren in Oostende, groeide op in Westende en woont nu in Veurne met haar man en twee dochters. Al 14 jaar is ze een enthousiaste juf in het lager onderwijs. Ze geeft momenteel les in de vrije basisschool de Duizendpoot in Beauvoorde. “Ik heb intussen mijn eigen identiteit als juf gecreëerd. Het is voor mij heel belangrijk dat kinderen graag naar school komen. Binnenstappen in mijn klas betekent een oase van rust. Het is een plek waar leerlingen weten dat ook de juf klaarstaat om te luisteren en te helpen waar het nodig is. Uiteraard is er ook plaats voor frustraties, ruzies en emoties. Het is dan zoeken naar een goed plan om zaken te verwerken.”

Het gaat bij Ann-Sophie dus verder dan alleen maar les geven. Het mentaal welzijn vindt ze net zo belangrijk. En daarom volgde ze verschillende bijscholingen. Als geen ander weet de Veurnse dat kinderen soms een ferme rugzak meedragen. “Er wordt van hen verwacht dat ze mooi binnen de lijnen lopen, dat ze zich concentreren, zich aan de regels en afspraken houden, maar dat is niet gemakkelijk.”

Eigen praktijk

“Er zijn wachtlijsten van meer dan twee jaar voor wie hulp nodig heeft en dat is veel te lang voor kinderen. Zeker als er kort op de bal moet gespeeld worden. Daarom kwam ik op het idee om in bijberoep een eigen praktijk te openen als kindercoach.”

“Het is belangrijk om te benoemen als iets goed gaat, daar groeit elk mens van”

In de Kursaallaan 13 in Koksijde vond ze een geschikt pand waar ze kinderen, vooral tussen 5 en 18 jaar, wil helpen. Het heet ‘De Oase’ en daarachter zit een filosofie. “Er zit zoveel in kinderen. Ik geef ze de nodige voedingsstoffen om ze te laten groeien en bloeien. Ik zet het label dat ze vaak krijgen om in een talent”, zegt Ann-Sophie. Haar begeleiding start met een intakegesprek. Hoe het traject verder verloopt, hangt af van wat er nodig is. Het is vaak een afwisseling tussen gesprekken en oefeningen. “Ik ben nu een paar maanden aan de slag en merk dat kinderen soms worstelen met de echtscheiding van hun ouders, anderen hebben angsten of zijn het slachtoffer van pestgedrag. Ik werk ook aan het zelfvertrouwen van kinderen en help hen met het vinden van een studiemethode. Je kan bij mij terecht met of zonder doorverwijzing, met of zonder diagnose.”

Extra begeleiding

Ann-Sophie beseft dat er nood is aan extra begeleiding. “We leven in een maatschappij waarin we vooral bezig zijn met wat er niet goed gaat. ‘Zet je recht’, ‘zit stil’ of ‘ben je dat nu weer vergeten’, het zijn een paar standaardzinnetjes van veel ouders. Ze klinken onschuldig, maar focussen op het negatieve. Het is belangrijk om het ook te benoemen als iets goed gaat. Daar groeit elke mens van.” (GS)

Ann-Sophie kan je bereiken via kindercoachingdeoase@gmail.com, www.facebook.com/kindercoaching.ann.sophie.crop of 0469 44 16 64.