Het Lab in Brugge ziet zijn Vlaamse subsidies verdubbelen

Het Lab, de verzameling open creatieve ateliers in Het Entrepot in Brugge, ziet zijn werkingsmiddelen de komende vier jaar verdubbelen. Een mooie erkenning van Vlaanderen voor het traject dat Het Lab en zijn community afgelopen jaren aflegden. Al zijn de middelen ook broodnodig om de werking structureel te verdiepen.

Toen Het Lab in 2019 de deuren opende, was het nog een klein printlab in Het Entrepot. Jongeren leerden er werken met een risoprinter, etspers en enkele zeefdruktafels. Wanneer ze de technieken voldoende beheersen, kunnen ze Het Lab boeken om zelfstandig te werken met alle aanwezige apparatuur.

Creatieve disciplines

Die formule sloeg aan, dus werd er al snel nagedacht om Het Lab uit te breiden met andere creatieve disciplines. Voorzitter van Het Entrepot Mathijs Goderis zag Het Lab alleen maar groeien: “Eerst werd er een videolab uitgebouwd waarbij jongeren met camera’s en montagesoftware leren werken. Op vraag van enkele jonge fotografen werd later een donkere kamer uitgebouwd om analoge foto’s te ontwikkelen.”

“Om tegemoet te komen aan de noden van veel jonge muzikanten, schreven we enkele jaren geleden een ambitieus dossier uit om Het Lab uit te breiden met een muziekstudio. Dankzij die middelen en dankzij de inzet van een community gedreven jongeren, slaagden we erin om een studio te bouwen waarin professionalisering en experiment centraal staat.”

Sound Track

Dat de studio zijn effect niet miste, werd eind 2021 mooi geïllustreerd tijdens de West-Vlaamse finale van Sound Track. Alle laureaten (The Christian Club, Bobbi Lu en Barno Koevoet) kwamen uit de community van Het Lab, en werden met de finale in zicht klaargestoomd.

Volgens Mathijs Goderis toont dat aan dat Het Lab een artistieke broedplaats is waarin jongeren niet alleen met hun artistieke praktijk bezig zijn, maar ook leren professionaliseren en gelijkgestemden ontmoeten. Het zijn creatieve ondernemers met heel specifieke ambities en noden die we aan onze stad en regio willen binden.”

Meer middelen

De werkingsmiddelen van Vlaanderen voor Het Lab worden vanaf volgend jaar verdubbeld in vergelijking met de afgelopen vier jaar tot 115.000 euro per jaar. Daarmee werd tegemoetgekomen aan de vraag van Het Entrepot, dat Het Lab nog verder wil uitbouwen.

Mathijs Goderis wil de toegekende middelen gebruiken om Het Lab structureel verder uit te bouwen op drie sporen: “Ten eerste willen we meer workshops, trajecten en evenementen uitwerken. Ten tweede willen we de ruimtes en materialen beter faciliteren. Tot slot willen we van Het Lab nog meer een ontmoetingsplek maken waarin artistieke jongeren elkaar ontmoeten en inspireren.”

“Die doelstellingen zijn gebaseerd op een bevraging bij jongeren in en rond Brugge, dus we zijn ervan overtuigd dat Het Lab ook de komende vier jaar een belangrijke rol zal spelen bij creatieve jongeren in en rond Brugge. We zijn het departement Cultuur, Jeugd en Media én Vlaams minister van jeugd Benjamin Dalle erg dankbaar voor deze bijkomende middelen.”