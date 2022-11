Het Huis van het Kind Roeselare pakt uit met een zindelijkheidsbox

Op het potje gaan kan soms een uitdaging zijn. Kinderen worden elk op hun eigen tempo zindelijk. Het is belangrijk dat ouders, grootouders, opvangmedewerkers, peuterleiders, … een kind hierin ondersteunen. Het Huis van het Kind in Roeselare organiseert hiervoor tweejaarlijks een infoavond.

“Het onderwijs en de CLB’s gaven het signaal dat peuters alsmaar later zindelijk zijn. Er is een grote vraag naar ondersteuning rond het thema”, aldus schepen Michèle Hostekint. “Om hen hiermee te helpen, zette het Huis van het Kind afgelopen jaar in op het ontwikkelen van een zindelijkheidsbox voor professionelen. Samen met de verschillende partners werd vanuit de expertise een uniforme methodiek uitgewerkt.”

In de zindelijkheidsbox vind je:

– een infobrochure voor de kindbegeleiders

– een PowerPoint presentatie die gebruikt kan worden op een infomoment voor ouders

– infoflyers voor ouders

– diverse spelletjes

– een voorleesboekje voor in de klas of kinderopvang

Kinderbegeleiders kunnen de zindelijkheidsbox inkijken in het Vrij CLB Trikant en het CLB Go! Mandel en Leie. Een box kan gratis ontleend worden voor een periode van 4 opeenvolgende weken. Hiervoor maak je een afspraak met het Huis van het Kind in Roeselare. Het inkijken/uitlenen van de zindelijkheidsbox kan vanaf 1 december 2022.