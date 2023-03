‘Het Eiland van Brugge’ moet maximale ontplooiingskansen bieden: Hanne zoekt sociale investeerders voor kinderopvang

Net nu de kranten vol staan met negatieve berichten over crèches, wil de Brugse verpleegkundige Hanne Van Hoeylandt met een eigen kinderopvang van start gaan. “Ik ben op zoek naar investeerders en een geschikt pand voor een kinderopvang op maat. Dat betekent minder kinderen aannemen om te kunnen inzetten op persoonlijke warme zorg”, zegt Hanne.

Als verpleegkundige is Hanne Van Hoeylandt (40) al enkele jaren verbonden aan de medische dienst van het begeleidingscentrum Spermalie, waar de zorg uitgebouwd wordt rond kinderen met sensoriële multipele beperkingen, zoals zicht- en gehoorstoornissen. Daarnaast is ze ook moeder van vier kinderen, tussen drie en twaalf jaar.

Acht is te veel

“Nu gaan ze allemaal al naar school, maar mijn kinderen zijn destijds ook naar de kinderopvang geweest”, vertelt Hanne. “Ze werden daar wel goed opgevangen, maar toch had ik er hier en daar mijn bedenkingen bij. Zo was het er vaak nogal hectisch, doordat er in ons Belgisch systeem toch erg veel kinderen opgevangen worden per begeleider: dat gaat tot acht kinderen.”

“En er waren nog wel zaken die moeilijk waren, zoals het vragen naar vegetarische maaltijden, bijvoorbeeld. Die mensen deden wel hun best, maar we voelden aan dat we een uitzondering waren en dat het ook wel een beetje als een last werd ervaren. Net zoals toen we vroegen om te werken met wasbare, herbruikbare luiers. We zijn zelf wel ecologisch aangelegd en milieubewust, maar dat blijkt niet overal een evidentie.”

Meer middelen

En zo groeide bij Hanne het idee om zelf met een eigen kinderopvang van start te gaan. Niet de zoveelste kinderopvang in de rij, wel een opvang die zich kan onderscheiden door een specifieke aanpak en eigentijdse filosofie.

Ik wil minder kinderen aannemen en meer inzetten op kwaliteit en persoonlijke, warme zorg

“Zo zou ik dus bewust minder kinderen willen aannemen, om meer te kunnen inzetten op kwaliteit en persoonlijke, warme zorg. Wie zijn kinderen toevertrouwt aan een professional, wil vooral de zekerheid dat ze ook de nodige aandacht kunnen krijgen, en dat kan volgens mij enkel gegarandeerd worden als de begeleiders minder kinderen onder hun vleugels hebben. Dat besef is jammer genoeg nog niet voldoende doorgedrongen tot bij de beleidsmakers. Er zullen een pak meer middelen moeten vrijgemaakt worden om dat te realiseren.”

Daarop wil Hanne niet wachten. Ze doet nu onder meer via de pers een oproep naar mecenassen en geldschieters om haar te helpen bij het realiseren van haar droom.

Ruim pand met tuin

“Ik zoek in eerste instantie naar een geschikt pand om te huren in de omgeving van Brugge, en bij voorkeur rond Assebroek of Sint-Kruis. Maar het is geen evidente zoektocht, want eigenaars worden hoger belast als ze hun panden verhuren voor beroepsdoeleinden. Het zou dus moeten gaan om een ruime woning mét afgebakende tuin, waaraan geen structurele werken meer moeten gebeuren.”

Hanne wil voor haar project samenwerken met haar collega Moniek Neumann, een pedagoge die het Pikler-opvoedingsmodel hoog in het vaandel draagt. Pikler staat voor een doorgedreven opvoedingsmodel waarbij kinderen maximale ontplooiingskansen krijgen. Bedoeling van Hanne is ook om binnen haar project, dat ze Het Eiland van Brugge wil noemen, samen te werken met verschillende mensen: “Mijn idee is dat een vroedvrouw, een kinderdiëtist, kindercoach of kinderpsycholoog op geregelde tijdstippen consultaties, workshops en infomomenten zouden houden in Het Eiland van Brugge.” (PDV)

Wie graag sociaal wil investeren en Hanne wil helpen om haar droom waar te maken, kan contact met haar opnemen via heteilandvanbrugge@gmail.com