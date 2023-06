Hermien opent kinderopvang Hermini’s in Zuidschote

Op de grens met Zuidschote en Boezinge in Lizerne opende Hermien Rommens kinderopvang Hermini’s. Voorlopig is er opvang voor acht kindjes.

Hermien (22) groeide op in de Karabiniersstraat bij haar ouders Patrick Rommens en Ann Oreel en haar zus Heike en broers Hannes en Haron. Na de lagere school volgde ze sociaal-technisch in Immaculata, gevolgd door een jaar kinderzorg en daarna nog een specialisatiejaar opvoeder-begeleider in Kortrijk.

“Daarna ben ik gaan werken als kinderverzorgster in Diksmuide en Westvleteren tot de week voor ik mijn eigen buitenschoolse kinderopvang Hermini’s opende onder de vleugels van i-mens”, vertelt Hermien Rommens.

Oma Maria

De kinderopvang is volledig nieuw gebouwd. “Oorspronkelijk stond hier het huis van mijn oma Maria, met twee grote poorten. Alles werd platgesmeten en er werden twee nieuwbouwwoningen gebouwd: één om oma in te wonen en aanpalend één voor de kinderopvang met een woonappartement erboven. Het waren mijn ouders die met het idee kwamen om dat hier te doen. Er was ruimte genoeg. Ze wisten dat ik altijd al graag iets heb willen doen met kinderen en liefst zelf een kinderopvang opstarten, en de mogelijkheid was er nu. Ik ben al van jongs af graag en altijd bezig met kinderen.”

Terras en tuin

De kinderopvang is volledig op het gelijkvloers met een afgesloten terras en tuin. “Ik stond te popelen om te beginnen en heb me niet veel aangetrokken van al die negatieve berichten in verband met kinderopvang. Ik ben er gerust in dat alles in orde is, alles is nieuw en gebouwd volgens de regels speciaal voor kinderopvang en ik heb ervaring. Ik werk van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur. Er is eigenlijk ruimte voor 18 kindjes van 0 jaar tot ze naar school gaan. Maar zolang ik alleen werk, ben ik vergund voor 8 kindjes. Nu heb ik er 5 en tegen eind september 8, dus voorlopig ben ik volzet. Het is de bedoeling dat er later een onthaalouder bij komt, zodat we dan 18 kindjes kunnen opvangen”, besluit Hermien Rommens. (FB)