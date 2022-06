Henri (11) is Kinderkrak in Lendelede

Henri Demasure uit de Zomerweg zit in het vijfde leerjaar van de basisschool ‘De Talententuin’ en is ook letterlijk een muzikaal ‘talent’.

“Ik werd in De Singel Antwerpen in een Vlamo-wedstrijd Vlaams vice-kampioen solo concertslagwerk”, zegt hij. Henri volgt een muziekopleiding aan de kunstacademie Ar’Iz, afdeling Lendelede. “Eerst koos ik voor klarinet, maar dat vond ik een beetje saai”, bekent hij. “Ik ben dan begonnen met percussie: drums, xylofoon en straks pauken. Iets wat ik met de paplepel binnenkreeg via mijn mama Sofie, die slagwerk speelt bij de Koninklijke Dorpsfanfare (KDF) in Bavikhove. Ik ging en ga graag mee naar repetities en concerten. Papa speelt geen muziek maar draagt de vlag bij KDF.”

Het was Henri’s muziekleraar Stefaan Raes die Henri rijp achtte voor de wedstrijd. “Ik was al provinciaal kampioen concertslagwerk. Er waren zeven finalisten en ik werd tweede met 91 procent en slechts 1 procent minder dan de winnaar. Ik was tevreden, maar er was een kleine ‘hapering’ in mijn slagwerknummer en dat ontgoochelde me dan weer een beetje… Mijn droom? Een bandje opstarten met enkele vrienden en mijn neefjes die trompet spelen”, besluit hij. (IB)

