Heemkring beloont jeugdige schrijvers uit Zonnebeke

In de Sint-Bartholomeuskerk van Zandvoorde werden de prijzen uitgereikt van de schrijfwedstrijd voor de jeugd, georganiseerd door de Zonnebeekse Heemvrienden. De wedstrijd leverde heel wat historische pareltjes op uit de pen van de jonge schrijvers.

Voor de zevende keer organiseerden de Zonnebeekse Heemvrienden dit jaar de schrijfwedstrijd voor leerlingen van het zesde leerjaar. “Traditiegetrouw bepaalt Erfgoeddag het thema, maar voor deze editie was er iets nieuws”, zegt verantwoordelijke Eddy Lesage.

Verhaal over dorpsgenoot

“Verleden jaar werkten we een databank af van ruim vierduizend fiches van dorpsgenoten die in 1914 en 1915 op de vlucht naar Frankrijk trokken. Die databank kan iedereen raadplegen op onze website. Omdat de kans groot is dat kinderen die hier geboren en getogen zijn in die databank sporen van voorouders terugvinden, mochten ze ook rond een vluchteling een verhaal construeren.”

Jonge interesse

Vier (VBS De Wijzer, VBS De Fontein, VBS De Biesweide en GBS De Regenboog) van de vijf scholen verleenden hun medewerking. “Met het resultaat zijn we heel tevreden, want 115 zesdejaars uit vijf klassen leverden ons 93 werkjes af”, aldus Eddy Lesage. “Dank aan alle leraren en directies die dit initiatief ondersteunden. Het organiseren van een schrijfwedstrijd voor jongeren heeft als hoofddoel jongeren laten kennismaken met plaatselijke geschiedenis.

Daaruit blijkt dat ook de heemkunde kan rekenen op jonge interesse, waarvoor we oprecht de leerkrachten van de deelnemende scholen willen bedanken. Misschien zijn de leerlingen later wel potentiële nieuwe leden en leveren ze bijdragen voor ons Zonneheem. Voor de uitbouw van de heemkring moeten we steunen op de pijlers van vroeger en aandacht voor het nieuwe.”

Boekenbonnen

Een onafhankelijke jury beoordeelde de werken waarin een link naar Zonnebeke aanwezig moest zijn, maar ook de inhoud, taal en spelling en historiek waren belangrijk. Er waren drie boekenbonnen van 20 euro per deelnemende klas. Een boekenbon van 30 euro als tweede prijs ging naar Mathias Creus uit VBS De Fontein Passendale met het verhaal ‘Max, de held van mijn verhaal’. Het bekroonde werk ‘De Vlucht naar Montende’ werd geschreven door Alexander Vaux en Storm Verfaillie uit de VBS De Wijzer. Zij wonnen een boekenbon van 40 euro. De bekroonde werkjes zullen ook gepubliceerd worden in het Zonneheem.