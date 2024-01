“Heel blij met deze locatie”: tijdelijke oplossing voor Chiro Oudenburg in pastoriewoning

Wellicht na de paasvakantie kan jeugdbeweging Chiro Oudenburg tijdelijk – in afwachting van het vrijkomen van de locatie De Kikker – zijn intrek nemen in de pastorie in de Mariastraat. Zondag 28 januari mocht de leiding alvast een kijkje nemen in de woning.

Chiro Oudenburg voorziet elke zondag spetterende activiteiten voor meer dan 100 leden. “Het huidige lokaal in Ettelgem is te verouderd, waardoor we op zoek gingen naar een tijdelijke oplossing om de jeugdwerking te optimaliseren”, zegt schepen van Jeugd Jens Balliere.

Naar pastoriewoning

In afwachting van de definitieve verhuizing naar de site in de Aernoudstraat werd een tijdelijke oplossing gevonden, namelijk de pastoriewoning in de Mariastraat.

“In het begin van de legislatuur werd de problematiek met de lokalen van Chiro Oudenburg aangekaart en gingen we op zoek naar een permanente locatie. De toekomstige site waar Chiro Oudenburg zal huisvesten, is deze van Zoo BKO in de Aernoudstraat. Zoo BKO verhuist naar de Hoogstraat, waar de werken nu bezig zijn en de archeologische opgravingen weldra worden opgestart”, legt burgemeester Romina Vanhooren uit.

“We doen hier momenteel nog enkele verbeteringswerken. Zo wordt de elektriciteit vernieuwd en zorgen we er nog voor dat er noodsignalen worden geplaatst”, aldus nog de burgemeester.

Het huis aan de Mariastraat 1 is altijd al pastoriewoning geweest. Al in de 19de eeuw werd de pastorie in de Mariastraat 1 gebouwd. In de jaren 1952-1953 kwam er een nieuw gebouw naar een ontwerp van de architecten Verlinde en Denorm. In 1970 werden er verbouwingswerken uitgevoerd en in 2002 werd nog het schrijnwerk vernieuwd. De woning is eigendom van Stad Oudenburg.

Dankbaar

De leiding van Chiro is opgetogen met dit nieuwe lokaal; “We zijn heel tevreden dat het rap is gegaan en zijn de burgemeester en schepen Jens Balliere als ook Nedra en Bram van de jeugddienst dankbaar dat we nu de veiligheid kunnen garanderen”, zegt hoofdleider Jochen Ramoudt.

Relatie met buren

“We willen goede afspraken maken met de buren. Daarom zullen we een brief opstellen met onze gegevens en die in de brievenbussen van de omwonenden deponeren”, vindt Jochen.