Hayley (12) is Kinderkrak in Poperinge

Elke avond vind je Hayley Dequidt (12) in Boxing Club Poperinge. Ze woont in de Sint-Jansstraat in Poperinge en heeft één broer, Renzo. Haar ouders zijn Ringo Dequidt en Louise Verlet. “Wekelijks train ik 8,5 uur. Op woensdag volg ik twee trainingen, bij de kinderen en bij de volwassenen”, zegt Hayley. Ze loopt school in VBS De Akker in Westvleteren. De stoere meid staat mooi haar mannetje in de boksring met haar roze bokshandschoenen. “Hayley verdient het om Kinderkrak te zijn, omdat ze elke dag aanwezig is in de boksclub. Ze doet op woensdag mee met de kindertraining die wordt gegeven door haar broer. Het is ook mede door Renzo dat zij er in terechtgekomen is. Wij waren er elke dag voor Renzo en zo is Hayley ook gestart”, zegt papa Ringo.

“Het is een heel gevarieerde sport waardoor het altijd anders, maar wel leuk is. Het is ook door de trainers dat ze zo graag gaat. Ze zijn soms streng, maar kunnen ook speels de training geven. Ze is ook bereid om met iedereen te trainen groot of klein. Als ze de stretching mag geven, is ze al helemaal in haar nopjes. Maar dan kan ze ook wel streng zijn, hoor (lacht). Deze kandidatuur betekent veel voor Hayley, omdat haar broer ook genomineerd was voor Kei van Poperinge en omdat ze er toch maar elke dag is in Boxing Club Poperinge.” (LBR)