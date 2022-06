Hanne (11) is Kinderkrak in Maldegem

Hanne Stroobant maakt deel uit van de leerlingenraad, op basisschool GO! De Driesprong beter bekend als de Triple Jumpers.

“Ik ben al drie jaar lid. We organiseren van alles om van onze school een nog betere plek te maken. Zo kunnen kinderen bij ons terecht met hun vragen en helpen we nieuwe leerlingen. Daarnaast werkten we mee aan de actie tegen pesten ‘STIP IT’ en zamelden we geld in voor Oekraïense vluchtelingen. Verder ben ik ook lid van de bibraad.”

Ook bij het Erasmus-project ‘Fairy tales’ is Hanne betrokken. Onlangs bracht ze samen met een andere leerling een week in het Spaanse Segovia door. “Superleuk! We verbleven er bij een gastgezin en ik speelde er de hoofdrol in het sprookje ‘Cinderella’. We moesten de hele tijd Engels spreken en dat ging heel vlot.”

Leesjury

Voorts is Hanne lid van de Leesjury – “per schooljaar lezen we acht boeken en stemmen we op het boek dat we het leukst vonden” en kroonde ze zich met haar verhaal ‘De dag van 9/8’ in haar leeftijdscategorie tot beste Junior Journalist van Maldegem. “En aan de kunstacademie volg ik al een jaar woord. Net als mijn opa vind ik het heel leuk om toneel te spelen.” O ja: ze speelt ook dwarsfluit.

(MIWI)