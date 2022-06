Hannah (14) is Kinderkrak in De Panne

Het zaadje voor de wielercarrière van Hannah De Keyser (14) uit Adinkerke werd geplant toen ze een kleine tweedehands mountainbike van haar papa kreeg. Het echte wielrennen startte toen ze tien was.

Intussen prijken al heel wat trofeeën in haar kast en vooral op haar titel West-Vlaamse kampioene op de weg 2021 is ze trots. “Mijn fietsgenen heb ik zeker geërfd van papa, die al jaren in een wielertoeristenclubje fietst”, lacht Hannah. “Ook mijn buurjongen Jelle Harteel (belofte bij Lotto Soudal, red.) stimuleert mij. Veldrijden bleek al snel mijn ding: ik ploeter graag door de modder en het zand in het Calmeynbos en het Liefoord… Ik begon als ‘kleintje’ bij KVC Noordzeemeeuw. We oefenden op een verlaten parking en reden naast elkaar op de buitenpiste om snelheid te ontwikkelen. Ik heb de overgang gemaakt van aspiranten naar nieuwelingen en train elke dag, met een schema van mijn trainer Dieter Vanthourenhout en met de steun van papa, mijn grote vriend. Een aantal keer heb ik materiaalpech gehad tijdens wedstrijden, maar dan zeg ik: mindere prestatie, maar een ervaring rijker! Mijn motto: dwing jezelf, blijf gemotiveerd, omring je met mensen die in jou en je droom geloven. Ik doe ook mijn best op school en hoop dat ik de unief met koersen kan combineren.”