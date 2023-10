Halloweenfeest voor kinderen in Europahal

Op vrijdag 3 november is er opnieuw een gratis halloweenfeest voor kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar in de Europahal.

Kleine vampieren, monstertjes, spookjes en heksjes zijn al dan niet onder begeleiding van een volwassene op vrijdag 3 november welkom tussen 13.30 en 16.30 uur, waar opnieuw enkele knutselworkshops in halloweenthema gegeven worden. Het feest wordt afgesloten met een kindvriendelijke tovershow. De activiteit is gratis. Kinderen die graag mee willen komen griezelen, nemen best een (rug)zakje mee voor hun knutselwerkjes en eventueel een drankje. (SVA)