Gust en Staf (8) zijn Kinderkrak in Lendelede

De tweeling Gust en Staf Vanden Berghe uit de Winkelsestraat begon met judo in het derde kleuter. Twee enthousiaste jongens die respectievelijk 28 van de 30 en 23 van 27 kampen op tornooien wonnen.

Gust en Staf zitten in het derde leerjaar van de Prizma Basisschool De Talententuin. De keuze voor judo was eigenlijk een beetje de keuze van mama Sofie die een sport zocht waarbij dicht bij huis getraind wordt. Mama Sofie hoopte stiekem ook dat de heel actieve tweeling na de training moe naar huis zou komen. “Maar we zijn niet moe na de training”, zeggen Gust en Staf vol vuur. “Judo vonden we al van in het begin tof: de opwarming, de spelletjes, leren vallen op alle mogelijke manieren. En ook de trainers Jitske Durinck en Gery Verthé zijn heel vriendelijk. Dat we twee keer in de week gaan trainen is daar een bewijs van.”

Gust en Staf nemen ook deel aan club- en andere kampioenschappen en zijn bijzonder trots op de vele medailles en bekers die hun kamer sieren. Hun idool? “Judoka Matthias Casse! Maar we kijken ook op naar onze Lendeleedse topjudoka’s Yarno Dewulf en Robbe Demets!” Naast judo heeft de tweeling ook nog andere hobby’s. “Voor mij zijn dat tekenen en gitaar spelen”, zegt Staf. “Ik zit af en toe achter de piano”, aldus Gust. (IB)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks