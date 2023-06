Gust (15) is Kinderkrak in Staden

Wielrenner Gust Depraetere heeft het hart duidelijk op de juiste plaats. Vorig jaar schonk hij de helft van de opbrengst van zijn sponsorkaarten aan het Havenhuis in Reninge, een zorgvoorziening voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel.

Gust is tweedejaarsnieuweling bij Cycling Team Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare en focust vooral op het veldrijden. “Ik rij wel op de weg, maar dan in functie van de crossen”, legt Gust uit, “Op twee of drie keer na reed ik vorig seizoen in het veldrijden telkens top 10 en haalde ik ook vier keer het podium. Mijn ouders zijn actief in de sociale sector. Mijn vader is ergotherapeut en is ook regelmatig aan de slag in Het Havenhuis. Het werk van mijn ouders komt ook vaak ter sprake aan tafel en daardoor besef ik dat koersen, het liefste wat ik doe, niet zo vanzelfsprekend is als het lijkt. Voor veel mensen is doen wat je liefst doet door een beperking of een ongeluk niet meer mogelijk. Zo is het idee gegroeid om iets te doen. Ik kijk ook op naar wielrenner Stig Broeckx die na een val af te rekenen kreeg met een niet-aangeboren hersenletsel. De manier waarop hij terugvocht verdient het grootste respect. Ook dat heeft meegespeeld om Het Havenhuis te steunen. Dit jaar wilde ik mijn actie herhalen, maar een oproep op sociale media met de vraag naar goede doelen leverde niets op.” (BCH)

