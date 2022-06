Guillaume (9) is Kinderkrak in Kortrijk: “Ik vond het fijn om mee voor zusje te zorgen”

Guillaume Vande Vyver (9) werd door zijn mama Sharon ingeschreven voor Kinderkrak omdat ze vond dat hij het verdiende om eens in de bloemetjes te staan. Guillaume is dan ook de zorgzame broer van Aurélie (1 jaar), maar ook van heel wat klasgenootjes.

“Mijn zoon verdient het om eens in de schijnwerpers te staan omdat hij voor iedereen zo goed kan zorgen. Hij straalt echt liefde uit naar de mensen die het nodig hebben” klinkt het bij de mama. “Er was een meisje op mijn school dat niet zo goed was en ik heb haar dan helpen eten geven ’s middags”, vult Guillaume trots aan. Ook zijn zus Aurélie heeft een moeilijke periode met ziekenhuisopnames achter de rug. “Mijn zusje is regelmatig ziek geweest. Ik vond het fijn om mee voor haar te zorgen en hoopte dat ze snel beter werd”, aldus de trotse grote broer.

Guillaume zelf is een fervente sporter in zijn vrije tijd. Hij doet aan breakdance en voetbal maar moest recent zijn hobby’s stopzetten door fysieke problemen. “Nu moet de zorger zelf verzorgd worden”, lacht mama. “Er zit een been onder mijn hart dat niet zo goed zit en nu moeten ze dat goed zetten. Ik weet dat het pijn zal doen, maar hoop dat ik erna snel weer kan sporten en veel kan spelen”, aldus Guillaume. (TV)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks