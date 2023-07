Groepsopvang Kids House Ieper moet de deuren sluiten

Geheel onverwacht heeft groepsopvang Kids House in Ieper de deuren moeten sluiten. Bij de kinderopvang en de overkoepelende organisatie Felies wil men echter geen commentaar geven op de plotse sluiting.

Groepsopvang Kids House in de Poperingseweg in Ieper is naar verluidt al sinds maandag plotseling gesloten. Bij de opvang zelf wil men echter niet reageren op de plotse sluiting. Ook bij Felies, de overkoepelende organisatie die verschillende onthaalouders en kinderopvangen onder haar vleugels heeft in heel Vlaanderen, wil men voorlopig niet reageren.

Reden onbekend

De kinderopvang is gelegen op het domein van Vereniging Ons Tehuis in de Poperingseweg 30 in Ieper. Directeur Sofie Ducatteeuw van Vereniging Ons Tehuis bevestigt de groepsopvang de deuren moest sluiten. “Wij zijn daar inderdaad over geïnformeerd geweest door de mensen van de opvang en door Felies, maar over de reden van het stopzetten zijn we niet op de hoogte”, reageert Sofie Ducatteeuw. “Zij huren wel een pand op onze site maar verder staat de groepsopvang los van onze werking.”

Groepsopvang Kids House heeft een capaciteit van 18 kinderen.