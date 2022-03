Graffitimuur in jeugdhuis Paravang in Middelkerke is af: “het resultaat mag er zijn”

Het jeugdhuis Paravang vond halfweg januari een nieuwe stek in de kelderzaal van CC De Branding. De Paravang is een vaste waarde in Middelkerke, sinds de oprichting in 1994 vonden al heel wat jongeren de weg ernaartoe. Het was het huis waar ze hun vrije tijd op een leuke manier konden doorbrengen en waar er altijd iets te bleven viel.

“Met de verhuis naar de nieuwe locatie is het idee gekomen om zowel de binnen- als buitenmuren in een jeugdig kleedje te steken, zodat iedereen ook snel de weg naar deze nieuwe locatie zou vinden”, begint Tineke Van Hoof, diensthoofd van de jeugddienst.

“Onze verantwoordelijke voor het jeugdhuis, Frederick Van Loock, is op zoek gegaan naar een artiest die met graffiti een eigentijds karakter kon geven aan ons nieuwe lokaal. Zo kwamen we bij Siegfried Vynck terecht, een 42-jarige graffitikunstenaar uit Oostende. Het werd snel duidelijk dat Siegfried de expertise had om samen met jongeren een project uit te werken.”

“We kwamen regelmatig samen met de jongeren en wisselden ideeën uit. Na een paar samenkomsten kreeg Siegfried voldoende input om aan de slag te gaan. Hij was razend enthousiast om de voorstellen van onze jeugd uit te werken. Dit is het langverwachte resultaat en het mag gezien worden.”

Terugblik

“De ideeën voor buiten en binnen zijn voorstellen die zowel van de jongeren zelf, als van de artiest komen. Hier en daar vind je ook een verwijzing naar het vroegere jeugdhuis. De artiest heeft namelijk enkele figuren van het oude jeugdhuis in de graffitimuur verwerkt, zoals de octopus en een olifantje.”

“De jongeren wilden heel graag dat alle elementen die ze in een jeugdhuis vinden ook verwerkt werden op de graffitimuur, bijvoorbeeld biljart, muziek, jongeren… Siegfried voelde dit als geen ander aan en ging met deze ideeën aan de slag”, beaamt Silke De Landsheer, voorzitster van de Paravang.

“Ik ben toch wel trots op deze jonge mensen. Ze hebben er een echte thuis van gemaakt voor onze jeugd”, besluit schepen Natacha Lejaeghere. De officiële opening van het jeugdhuis Paravang gaat door op zaterdag 23 april 2022.

(PG)