Gouden Kobbejager voor Chiromeisjes Nele

Tijdens een bedankingsfeestje voor iedereen die met Zwevegemse jeugdwerking bezig is, werd Stan Gabriël gehuldigd als ‘Jeugdwerker van het jaar’. De Chiromeisjes van Zwevegem wonnen de Gouden Kobbejager.

Het gaf een vreemd zicht vrijdagavond in de tuinen van het Gemeentepunt. Met een ‘silent disco’, waar de jongeren dus met de koptelefoon op van de muziek genieten, en een foodtruck werden de mensen die actief zijn in het jeugdleven bedankt voor hun inzet. Het was een beetje ter vervanging van de nieuwjaarsreceptie die niet kon doorgaan.

Tijdens het feestje werd ook de ‘Jeugdwerker van het Jaar’ gehuldigd. Dit is een referendum waar jongeren via het internet kunnen stemmen voor één van de voorgedragen kandidaten. Stan Gabriël kreeg de meeste stemmen achter zijn naam en mag zich dus ‘Jeugdwerker van het Jaar’ noemen. Stan is bij de Zwevegemse Scouts en daarbuiten gekend voor zijn enthousiasme, gedrevenheid, positivisme en zijn humor. “Als die-hard scout was hij niet weg te slaan uit onze jeugdbeweging, van Kapoentje tot in de hoofdleiding. Geen taak was hem te veel. Ook nu zien we hem nog vaak op Scoutsactiviteiten”, klonk het bij enkele Scoutsleden die Stan hadden voorgedragen.

Stan is nu ook de jongste kracht binnen de VZW van Scouts Zwevegem. De jeugdbeweging ligt hem dus nog nauw aan het hart.

Kobbejager

Stan haalde het nipt van Leen De Brie, die dus tweede werd in het referendum. Zij is zo’n beetje de duivel-doet-al bij Chiromeisjes Nele Zwevegem. “Ze is niet vies om de handen uit de mouwen te steken als de lokalen er soms wat minder netjes bijliggen. Het vuilnis buitenzetten of eens naar het containerpark gaan, geen probleem voor haar. Ook herstellingswerken schrikken haar niet af”, motiveerde de Chiro haar voordracht.

Wellicht ook dankzij door haar inzet won die jeugdbeweging wel de Gouden Kobbejager. Dit is een prijs weggelegd voor de jeugdbeweging die over de best onderhouden lokalen beschikt. De vzw Jeugdinfra doet enkele controles per jaar en kan zo oordelen wie er goed bezig is en wie niet. De prijs omvat een mooie geldsom die men moet gebruiken om de gebouwen verder op te frissen. (Geert Vanhessche)