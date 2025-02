Goud voor Blankenbergse schaaktalentjes

Afgelopen zondag vond in Heverlee het Vlaams schoolschaakkampioenschap plaats in Heverlee. De Blankenbergse ploeg SJSP Campus West 1 werd er grandioos eerste.

De ploeg bestond uit Suldee Tumenjargal, Huslen Batsaikhan, Lewis D’Heere Dehens en Aaron Heyntjens. En alsof dat nog niet genoeg was, werd Suldee ook nog eens de beste speler op bord 1 en Lewis de beste speler op bord 3. Suldee kroonde zich een paar jaar geleden ook al tot West-Vlaams schaakkampioen, en was een van de Kinderkraks in onze krant.

Aan het schoolschaakkampioenschap namen 325 leerlingen deel van scholen over heel Vlaanderen.