Glasverbod tijdens de honderd dagenviering in Brugge

De Brugse politie en de schooldirecties zijn in verhoogde staat van paraatheid, want op vrijdag 10 maart vieren de laatstejaars van de secundaire scholen hun honderd dagen. Jeugdschepen Mathijs Goderis (Vooruit) is er niet gerust in. Veiligheidshalve heeft hij brief gestuurd naar alle schooldirecties, met richtlijnen én met de vraag die door te sturen naar alle ouders. Ook de Brugse cafébazen zijn gewaarschuwd.

In Sint-Leo Hemelsdaele zijn de 45 laatstejaars leerlingen maandag al gestart met de festiviteiten: vier dagen lang werkten ze thematisch naar hun laatste honderd dagen op school. “We maken er echt een feestweek van en betrekken de hele school in onze activiteiten”, zegt Estelle.

Elke dag zijn de laatstejaars in een ander thema verkleed. “Vrijdag wordt piratendag”, legt Tieme uit. “We organiseren een karaoke, een winkelkarrenrace, een barbecue en reiken medailles uit. Niet aan de leerkrachten, wel aan verdienstelijke leerlingen.”

Regels

“Onze schooldirectie heeft wel enkele regels ingesteld: we mogen de andere lessen niet storen, geen leerlingen van de andere jaren bekliederen en vrijdag niet dronken op school toekomen. De stelregel is: als we het zelf achteraf kunnen opruimen, mag het. Goede afspraken maken goede vrienden”, vertelt Ziggy.

Directeur Bruno Overbergh beaamt: “Aan de schoolpoort zullen we vrijdagmorgen wel zien of ruiken wie teveel gedronken heeft donderdagnacht. Sowieso hebben we de brief van de stad Brugge met nog enkele aanvullende opmerkingen aan alle ouders bezorgd.”

Geen fuif

Opvallend dit jaar is dat er geen 100 dagenfuif georganiseerd wordt in Brugge. De stedelijke jeugdraad vond volgens jeugdschepen Mathijs Goderis onvoldoende vrijwilligers om een fuif in de Factor Club op het Kraanplein te organiseren. Traditioneel worden de honderd dagen al op donderdagavond op de Eiermarkt of ‘t Zand afgetrapt.

“Wat opvalt, is dat de kroegbazen duidelijke instructies gekregen hebben van de politie. Ze bieden gratis water en koffiekoeken aan”, merkt Tieme op. “Hoe dan ook, in tegenstelling tot vroegere jaren willen we niet dat de honderd dagen enkel synoniem zijn voor laveloos zuipen. De hoofdbedoeling is plezier maken.”

“We zorgen goed voor elkaar en hebben met onze 45 laatstejaars een what’s app-groepje gecreëerd. We zullen elkaar melden wanneer we naar huis gaan én wanneer we thuis arriveren! Zo is er een sociale controle en weten we meteen of er iemand in de problemen zit of vermist is”, vervolgt Ziggy.

Wildplassen

Met de sensibiliseringsweek ‘100 procent op 100 dagen’ hoopt jeugd- en preventieschepen Mathijs Goderis (Vooruit) dat het feestgedruis verstandig en respectvol verloopt. Zonder wildplassen, zwerfvuil noch lawaaihinder. Met affiches wil de Stad de laatstejaars leerlingen aanzetten om de openbare toiletten én de vuilnismanden te gebruiken, voldoende water te drinken, het nachtlawaai tot een minimum te beperken en respect te hebben voor elkaar en de Brugse omgeving.

“De affiches worden in de klassen en in de uitgaanscafés opgehangen”, stelt Mathijs Goderis. Hij rekent er ook op dat de scholieren het glasverbod in de uitgaansbuurt respecteren: “Tot nu toe zijn er amper achttien pv’s opgesteld wegens inbreuken op dit glasverbod, dat in de uitgaansbuurten van donderdag tot en met zondag geldt. De honderd dagen worden een test, het is de eerste keer dat deze scholierenviering gepaard gaat met een glasverbod. Het is uiteraard ook verboden om met glazen flessen op straat rond te lopen.”

Verantwoord schenkgedrag

Preventiewerker Simon Duyck kreeg de opdracht om deze week in alle jongerenkroegen langs te gaan en de herbergiers te wijzen op verantwoord schenkgedrag. “Ze mogen geen alcohol serveren aan wie geen zestien jaar oud is. En geen sterke dranken aan wie geen achttien is. En als barmannen zien dat iemand dronken is, mogen ze die persoon geen alcohol meer serveren”, verduidelijkt Mathijs Goderis.

Donderdag- en vrijdagnacht zal de Brugse preventiewerker aanwezig zijn in de uitgaansbuurt. “De politie zet extra mensen in de binnenstad en de stationsomgeving in. Ze zullen ook aandacht hebben voor de naleving van het verbod op het ontsteken van vuurwerk. Pyrotechnisch materiaal zal in beslag genomen worden. Vandalisme en openbare dronkenschap zullen evenmin aanvaard worden”, aldus de jeugdschepen.

Tip

Mathijs Goderis geeft in zijn brief de schooldirecties en leerkrachten de tip om vrijdagmorgen vroeg uit de veren te kruipen: “We weten dat schoolpersoneel dat ‘s morgens vroeg zichtbaar aanwezig is rond hun school en de achterkant van het station een positieve impact heeft op het gedrag van leerlingen. Indien u het mogelijk acht, kunt u als school daar op inzetten.”

Tenslotte richt de jeugdschepen zich ook tot de zesde en de zevendejaars: “Betrek geen jongere leerlingen of andere volwassenen die niet tot uw jaar behoren in de feestelijkheden!”

Met die woorden verwijst Mathijs Goderis impliciet naar het feit dat in het verleden dronken amokmakers zich vermengd hebben met de leerlingen die hun honderd dagen vierden, wat de lokale politie extra werk bezorgde….