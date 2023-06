Giulian (11) is Kinderkrak in Kortrijk

Giulian Sorvillo (11) racet vol passie met een kart. De jonge Heulenaar maakte op toevallige wijze kennis met de sport en sindsdien laten de adrenalinekicks hem niet meer los.

Giulian verjaart tijdens de zomervakantie. Dan mag hij kiezen wat er op de planning komt te staan. Een tweetal jaar geleden viel de keuze op een groot zwemparadijs, waar er bij toeval ook een klein kartcircuit was. “Toen we het circuit eens uittestten, zagen we al snel dat Giulian wat gefrustreerd raakte. Voor hem gingen de karts niet snel genoeg”, lacht moeder Sigried Derycke. Daarna ging hij ook eens in Kortrijk karten. “Voor een ‘beginner’ reed hij meteen behoorlijk goed, als je zijn tijden bekeek. Toen is de bal aan het rollen gegaan.”

Op de buitencircuits ging een nieuwe wereld voor hem open. “Ik geniet van de adrenaline die ik voel als ik in een kart zit. Hoe sneller, hoe beter”, zegt Giulian. Hij rijdt bij het professionele Nederlandse team PDB en nam onder andere al deel aan het wereldkampioenschap dat in oktober plaatsvond in Le Mans. “Een podiumplaats heb ik niet behaald, maar ik heb er wel de snelste tijd van de week gereden”, zegt hij trots. Giulian zou graag beroepsracer worden. (SVD)

