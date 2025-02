Gezinsopvang Jessie opent eind april de deuren

Na tien jaar werkzaam te zijn geweest bij de groepsopvang van Stad Gent, kiest Jessie Wauters (35) vanaf 22 april voor een nieuw avontuur. Ze start dan haar eigen gezinsopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar in haar woning aan de Groenstraat 18, met ondersteuning van i-mens.

“Sinds 2018 ben ik al materialen aan het verzamelen om mijn droom te realiseren”, vertelt Jessie. “Van jongs af wilde ik maar één ding: voor kinderen zorgen. Met Gezinsopvang Jessie wil ik echter meer zijn dan een gewone kinderopvang. Ik wil een warme en huiselijke omgeving bieden waarin elk kind zich thuisvoelt. Elk kind is immers uniek en mag helemaal zichzelf zijn.”

Jessie Wauters groeide op in Destelbergen en studeerde orthopedagogiek aan de Universiteit Gent. De liefde bracht haar uiteindelijk naar Kuurne. Nadat ze samen met haar man Bart Nottebaert hun woning volledig verbouwde, is ze nu klaar voor deze nieuwe stap in haar leven.

Zeven kindjes

“Omdat het om een kleinschalige opvang gaat, heb ik een vergunning voor de opvang van zeven kindjes”, vervolgt Jessie. “Dankzij de kleine groep is er veel ruimte en speelgoed beschikbaar voor de kinderen die ik opvang.”

Gezinsopvang Jessie is geopend op maandag, dinsdag en donderdag, van 7.30 uur tot 17.30 uur. Tijdens deze dagen is het eveneens mogelijk om een kind een halve dag te brengen. Het aangerekende tarief wordt bepaald volgens het inkomen. Ook voor wie in de toekomst nog op zoek is naar kinderopvang kan zich nu al registreren voor een plaatsje.

i-mens

“Welke kindjes zullen kunnen starten, wordt bepaald in samenwerking met i-mens,” legt Jessie uit. “Veel mensen denken dat i-mens zich enkel bezighoudt met thuiszorg, huishoudhulp of poetshulp, maar ook kinderopvang is een van de diensten die ze aanbieden. Ik ben dan ook een van de eersten in de regio die bij i-mens zal starten via het nieuwe werknemersstatuut voor onthaalouders.”

Je kind aanmelden of meer info via www.kinderopvangwijzer. be/kuurne/initiatief/gezinsopvang-jessie-i-mens