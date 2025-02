Gezinsbond en Raak organiseren bouwnamiddag

Raak Staden en Gezinsbond Staden richten op 5 maart een bouwnamiddag in. “Op de bouwnamiddag kunnen kinderen aan de slag met 20.000 Lego- en Duploblokjes”, weet Gezinsbondvoorzitter Lieven Top. “De kinderen mogen bouwen wat ze zelf willen. Er is ook een vrijblijvende wedstrijd. We vragen dat ouders of grootouders meekomen om een oogje in het zeil te houden.” De bouwnamiddag vindt op woensdag 5 maart plaats in gemeenschapscentrum Het SWOK in de Ooststraat 4. Kinderen zijn er doorlopend welkom tussen 14 en 16 uur. Deelnemen kost 3 euro per kind voor leden van Raak (het vroegere KWB) en de Gezinsbond en 4 euro voor niet-leden (telkens inclusief drankje). Inschrijven tegen 3 maart via corinemisplon@telenet.be. Op de foto zien we Sarah Van Walleghem, Corine Misplon, Lieven Top, Ine Vandewalle en Ellemieke Neyt. (BCH/foto JCR)