Gezinsbond en Huis van het Kind Lichtervelde slaan handen in elkaar tijdens Week van de Groeilamp

Elk jaar vindt de Week van de Groeilamp plaats, want groot worden dat gaat niet vanzelf. In samenwerking met de Gezinsbond zet Huis van het Kind ouders, familie en opvoeders in de spotlights. Tijdens deze speciale week organiseren de betrokken diensten diverse activiteiten en acties. De focus dit jaar ligt op een café-ontmoeting voor eenoudergezinnen en een actie rond scherm(s)t(r)ijd.

“Iedereen die betrokken is bij de opvoeding van kinderen en jongeren weet dat opvoeden soms gepaard gaat met moeilijke momenten”, klinkt het. “En dat is oké. Je hart luchten, tips uitwisselen, erkenning krijgen of gewoon eens een deugddoend praatje slaan: tijdens de café-ontmoeting van Huis van het Kind en de Gezinsbond kan het allemaal.”

“Het idee voor die ontmoeting ontstond vanuit de Gezinsbond. Omdat ontmoeting een belangrijke sleutel is tot het verbreden van een netwerk, ondersteunt het Huis van het Kind graag deze activiteit. Is er nood aan ontmoeting voor en door alleenstaande ouders? Kunnen we inspelen op hun noden en verwachtingen? De café-ontmoeting gaat door op woensdag 18 mei van 13.30 tot 16.30 uur in Hangaar naast Zwevezelestraat 45 in Lichtervelde.”

Vorming voor ouders: Veilig online – schermtijd, schermstrijd?

“Al van bij de geboorte worden baby’s, peuters en kleuters omringd door schermen. Elk scherm staat garant voor een leuke activiteit: tekenfilms kijken, een spelletje spelen, een leuke foto nemen of videobellen… Tijdens deze vorming gaan deskundigen dieper in op het mediagebruik- en mediagedrag van de kleinsten. Hoe zit dat nu met schermtijd voor de allerkleinsten? Wat doen ze tijdens deze tijd? Wat is geschikt? En waar let jij als ouder best op? De vorming over schermtijd gaat door op donderdag 19 mei om 19.30 uur in OC De Schouw.”