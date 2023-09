Gezamenlijke cursus jeugdanimator in krokusvakantie

Goed opgeleide animatoren zijn broodnodig. Speelpleinwerkingen krijgen steeds meer kinderen over de vloer, maar vinden steeds moeilijker voldoende gediplomeerde animatoren. Daarom organiseren Middelkerke en Oostende in de krokusvakantie 2024 voor het eerst een gezamenlijke cursus voor animatoren in het jeugdwerk.

De cursus vindt plaats in Middelkerke. Natacha Lejaeghere is er als schepen bevoegd voor Jeugd. “We zijn tevreden deze samenwerking te kunnen aankondigen. Voor alle duidelijkheid: er is voorlopig geen tekort aan animatoren, al kan dat snel veranderen. We verwachten wel opnieuw een volle speelpleinwerking. Ik ben er zeker van dat dat ook het geval is voor Oostende. Een constante instroom van gekwalificeerde animatoren is dus echt noodzakelijk. Logisch, want je bent verantwoordelijk voor een behoorlijke groep jonge kinderen.”

Olivier Vervaecke, diensthoofd Jeugd in Oostende, wijst erop dat de cursus focust op belangrijke competenties. “Denk maar aan het opzetten van creatieve activiteiten die zijn afgestemd op de interesse van kinderen, aan groepsdynamiek, aan EHBO, en vooral aan communiceren met kinderen en ouders. De cursus wordt gegeven door de experts van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS). Zij organiseren jaarlijks tientallen dergelijke cursussen.’’

Tineke Van Hoof, diensthoofd Jeugd in Middelkerke: “De cursus duurt zes dagen. Je leert hoe je activiteiten voorbereidt, hoe je moet omgaan met kinderen en welke verantwoordelijkheid je draagt. Maaltijden, begeleiding en verzekering zijn inbegrepen. Na de cursus moeten deelnemers vijftig uur stage volgen. Dat kan in een van onze speelpleinwerkingen.”

“We bieden kandidaten een erkende cursus dicht bij huis. Vanuit Oostende leggen we zelfs dagelijks busvervoer in naar Middelkerke”, zegt Vervaecke nog.

Bart Plasschaert, schepen voor Jeugd in Oostende, juicht dit initiatief toe. “Dankzij deze samenwerking kunnen we de animatorencursus opnieuw lokaal aanbieden en zo ook jongeren aantrekken voor wie de drempel om een cursus te volgen met overnachting te groot is.”

25 plaatsen

De cursus vindt plaats in De Branding, van maandag 12 tot en met zaterdag 17 februari. Er kunnen maximaal 25 jongeren deelnemen. Jongeren vanaf 15 jaar (geboren in 2008) kunnen zich hiervoor inschrijven.

Alle Middelkerkse jongeren geboren tussen 1 juli 2007 en 12 februari 2009 krijgen de infofolder toegestuurd. In Oostende ontvangen alle jongeren van geboortejaar 2008 een uitnodiging. Inschrijven kan vanaf 28 september 2023 om 18 uur. (PG)