Geslaagde streekbierenavond Jeugdraad

De Meulebeekse Jeugdraad organiseerde vrijdag een eerste streekbierenavond in de Mouterij van oc Vondel.

De Jeugdraad groepeert als adviserend orgaan delegaties van de plaatselijke KLJ, de Chiro, Die Beerkens en van het jeugdhuis, alsmede van de niet-georganiseerde jeugd. De huidige voorzitter is Tijs Steyaert, Giel Vanthournout is secretaris en Janne Devolder neemt de taak van penningmeester op zich. Het werd een gezellig treffen, met muzikale omlijsting door Kicky and the Chaos. (LB/foto Luc)