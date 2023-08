Geslaagde driedaagse speelstraat Harelbeke feestelijk afgesloten

Voor de zevende keer op rij werd de Tiendemeersstraat in Bavikhove afgesloten voor een 3-daagse speelstraat, zodat de kinderen vrij en veilig konden spelen.

Tijdens de 3-daagse werden tal van activiteiten aan de kinderen aangeboden: een knutselnamiddag, een middag schilderen, werken met macramé of gewoonweg steppen, rolschaatsen, fietsen of voetballen op straat en op springkastelen springen. De tweede dag was er een speciale zoekactie om een bom onschadelijk te maken. De geslaagde driedaagse werd afgesloten met een gezellig aperitiefje en een braadworst: het amusement was verzekerd.

Op de slotdag mochten de inwoners van de Tiendemeersstraat schepen Kathleen Duchi Kathleen (CDV) verwelkomen als waarnemend burgemeester. Zij bedankte namens het stadsbestuur de initiatiefnemers Nathalie Rosseel en Kim Candry en partners en overhandigde hen een passend geschenk. (Peter Van Herzeele)