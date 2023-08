Gemeentelijke speelpleinwerking draait deze zomer op volle toeren: “Geen gebrek aan animatoren”

Onlangs werd de Dag van de Animator gevierd. Met nagenoeg de helft van de zomervakantie voorbij spraken we met de hoofdanimatoren van de Speelpleinwerking over de huidige stand van zaken en de vooruitzichten voor de komende weken.

De Pittemse Speelpleinwerking bezorgt tijdens de zomervakantie al vele jaren spel en plezier en krijgt veel lovende reacties van de ouders. Om dit alles in goede banen te leiden moeten elk jaar weer een aantal hoofdanimatoren gevonden worden, die dagdagelijks bijgestaan worden door een groep animatoren. In onze huidige maatschappij is het niet altijd vanzelfsprekend om jongeren te vinden die zich hiervoor willen inzetten. De Dag van de Animator leek ons dan ook de ideale gelegenheid om ons licht eens op te steken over hoe de werking dit jaar verloopt.

“We kunnen toch wel stellen dat het een succesvolle zomer is geweest, met elke dag gemiddeld zeventig kinderen die langs komen”, vertelt Lucas Vanrobaeys ons. “Qua werking heeft het stramien vorig jaar zijn deugdelijkheid zeker bewezen en we hebben dit dan ook aangehouden voor de werking van dit jaar. We hebben alleen onze pauzes wat herschikt, zodat er nu langer met één activiteit kan doorgegaan worden, wat door de kinderen zeker geapprecieerd wordt.”

Doorstroming

“Wat de werking betreft is de leiding in handen van de groep hoofdanimatoren, waarbij we er steeds voor zorgen dat er voldoende doorstroming is, zodat er een gezonde mix van ervaren mensen en nieuwe krachten is. Net als vorig jaar werken we met een groep van acht hoofdanimatoren, waarbinnen enkele mensen die er vorig jaar nog bij waren plaats gemaakt hebben voor nieuwe gezichten. We zijn dan ook blij dat we Emely Blontia (19), Hanne Vereecke (18) en Tiany Verstraete (18) als nieuwe krachten mogen verwelkomen. Uiteraard kunnen we al het werk niet met acht doen en daarom is ook onze groep animatoren meer dan nodig. In tegenstelling tot wat vaak in andere gemeenten gehoord wordt hebben we in Pittem geen gebrek aan animatoren. Er staan er dit jaar gedurende de hele zomer twintig animatoren op ‘t Speelplein, wat zelfs meer is dan vorig jaar. Voor de werking is dat zeker goed nieuws, want met meer animatoren is er ook meer ruimte om activiteiten te doen met een kleinere groep kinderen, wat het plezier voor hen zeker ten goede komt. Bovendien is het zo dat hoe groter de groep animatoren is, hoe groter de kans ook is dat sommigen onder hen beslissen om de stap naar hoofdanimator te zetten.”

Groepssfeer

“Al dat succes komt uiteraard niet uit de lucht gevallen, maar is het resultaat van toch wel wat denkwerk”, gaat Lennert Deseck verder. “Zo hebben we in februari al een ‘startactiviteit’ georganiseerd, waar jongeren die interesse hadden al eens konden kennis maken met elkaar en met wat de taak van animator precies inhoudt en dus de smaak al konden te pakken krijgen. Tijdens de paasvakantie was er ook speelpleinwerking, zodat diegenen die de stap al gezet hadden al wat ervaring konden opdoen, als aanloop naar de zomervakantie. Het is echter niet alleen belangrijk de jongeren naar hier te krijgen, het is ook belangrijk dat ze zich hier goed voelen en dat kan door een goede groepssfeer te creëren. Dat doen we onder andere door elke donderdagavond samen frietjes te eten, zodat de animatoren ook buiten de werking eens samen kunnen zitten. We nemen de gelegenheid ook te baat om eventuele opmerkingen, probleempjes of verbeterpunten te bespreken in een ongedwongen sfeer. Naar aanleiding van de Dag van de Animator hebben we overigens met pizza getrakteerd, kwestie van eens iets speciaals te doen. We organiseren ook speciale moni-activiteiten. Het beloven dus nog mooie weken te worden, waarbij we ook nu weer rond een aantal thema’s gaan werken. Er staan ook nog uitstappen naar onder andere dierenpark De Zonnegloed, de zee of indoorspeeltuin Speelpunt op de agenda.” (JG)