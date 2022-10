Gemeentelijke kinderopvang start wellicht volgende week maandag: “De startdatum hangt af van de beslissing van Kind & Gezin”

Deze week was het druk in de omgeving van het Vrijetijdscentrum. Dinsdag werden de vier containers geplaatst waarin binnenkort de gemeentelijke kinderopvang georganiseerd wordt. Woensdag en donderdag werden door de brandweer en de zorginspectie de nodige controles uitgevoerd.

“Als alles volgens plan verloopt, kunnen we begin volgende week de kinderen opvangen”, aldus burgemeester Frank Casteleyn. “De containers zullen heel comfortabel ingericht worden. We voorzien een mooie speelruimte en een heel functionele slaapruimte. In de slaapruimte komen zestien bedjes. Ondertussen hebben we ook vier gekwalificeerde begeleiders aangeworven. Ze zullen in een ploegsysteem ingezet worden, waardoor er zich telkens minimaal twee personeelsleden over de kinderen zullen ontfermen. Binnenkort contacteren we via mail de ouders die een beroep deden op kinderopvang De Kikker. Via sociale media zullen we ook andere ouders informeren omtrent de modaliteiten om hun kind(eren) eventueel in te schrijven in onze gemeentelijke groepsopvang.”

Hoe momenteel de kinderen, die tot voor kort in De Kikker terecht konden, opgevangen worden, weet burgemeester Casteleyn niet. Ook Wim Depelchin, coördinator kindzorg en buitenschoolse opvang van de gemeente, kan geen antwoord geven op deze vraag.

“We veronderstellen dat deze kinderen tijdelijk opgevangen worden bij familie of grootouders. We doen er hoe dan ook alles aan om de gemeentelijke opvang zo snel mogelijk te organiseren. Je kan een groepsopvang niet van vandaag op morgen opstarten en daarom vinden we het nog altijd jammer dat we geen akkoord konden vinden met de verantwoordelijken van De Kikker om de overdracht zodanig te regelen dat de kinderen niet de dupe werden van het dispuut.”

“De controle in verband met de brandveiligheid van de containers zal deze week nog plaatsvinden”, gaat Depelchin verder. “Ook de zorginspectie kwam donderdag langs. Zelfs het opportuniteitsadvies is afgerond en de risicoanalyses zijn al opgemaakt. Administratief zal alles vrijdag klaar zijn. Dan is het enkel nog wachten op de goedkeuring van Kind & Gezin. Ik verwacht dat we in de loop van volgende week kunnen starten. Misschien maandag al, maar dat is nog niet helemaal zeker.”

“Hoeveel kinderen we mogen opvangen, hangt af van de controle van de zorginspectie en de beslissing van Kind & Gezin”, vult burgemeester Casteleyn nog aan. “Als gemeente zullen we er hoe dan ook alles aan doen opdat elk kind hier van een optimale opvang kan genieten.” (PDC)