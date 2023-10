Gemeente trakteert kinderbegeleiders

Tijdens de Week van de Kinderopvang zette het lokaal bestuur van Ledegem de plaatselijke kinderbegeleiders in de bloemetjes. Zij werden op zaterdag uitgenodigd voor een ontbijt op het gemeentehuis. “We hebben doorheen het jaar regelmatig contact met de kinderbegeleiders tijdens overleg- en vormingsmomenten, maar in de Week van de Kinderopvang gaan we normaal gezien bij elk opvanginitiatief op bezoek”, aldus bevoegd schepen Wally Corneillie (CD&V). “Na het moeilijke jaar binnen de sector pakten we het dit jaar iets anders aan. Daarom voorzagen we graag een heerlijk ontbijt”, aldus Wally Corneillie. Wie zaterdag niet aanwezig kon zijn, ontvangt nog een leuke attentie aan huis. (BF/foto JS)