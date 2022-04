Gemeente Ruiselede zoekt monitoren voor speelpleinwerking Maboe

Het gemeentebestuur van Ruiselede is nog op zoek naar nieuwe monitoren voor de speelpleinwerking Maboe tijdens de zomervakantie. Wie kan beter het laaiend enthousiasme vertolken dan de ervaren monitoren Phebe Langeraet, Céline De Vriese en Joris Verschelde?

Phebe Langeraet (21), studente communicatiemanagement aan de Arteveldehogeschool in Gent heeft bakken ervaring bij de Chiro. Ze doet haar verhaal samen van Céline De Vriese (20) en Joris Verschelde (19).

Warme vriendschap

“Ik ben hier al zonder onderbreking monitor sinds mijn 15de”, vertelt Phebe. “Elk jaar opnieuw met veel goesting en drive. Bij de start (net geen 15) was ik nog te jong voor een echte vakantiejob en Cherly Steyaert van de gemeentelijke jeugddienst deed me dit leuke voostel om monitor te worden. Ik hapte meteen toe. Nu zal het mijn tweede jaar als hoofdmonitor zijn, met Céline als ondersteunende hoofdmonitor in augustus en Joris als hoofdmonitor in juli.”

“Motieven bij de vleet om monitor te worden: de opbouw van warme vriendschap met de collega’s, de optimale groepsgeest, de serene en immer strijdvaardige samenwerking… Veel handen maken licht werk en we mogen onze eigen inventiviteit maximaal benutten.”

Hecht team

“Elke donderdag wordt de planning opgemaakt voor de komende week, in functie van het weer en de beschikbaarheid van collega’s. We vormen een hecht team met allemaal een grote verantwoordelijkheidszin.”

“Over de hele zomerperiode komen ruim 120 kinderen opdagen. Ingedeeld in twee groepen, van de derde kleuterklas tot het eerste leerjaar en van het tweede leerjaar tot het laatste jaar lager onderwijs. Het is heel leuk om de kinderen iets bij te brengen, hen speelplezier te bezorgen en de positieve reacties en lovende woorden van de ouders zijn ook een ferme stimulans.”

Ik zie dit engagement niet als een job. Daarvoor doe ik het te graag

“Voor de nieuwkomers is er voor juli een voorbereiding over twee dagen voorzien en voor augustus nog een introductiedag. Wie dat echt wil, kan ook lessen volgen bij de Vlaamse Dienst voor Speelpeinwerking (VBS).”

“Ik zie dit engagement niet als een job. Daarvoor doe ik het te graag”, zegt Phebe. “Bovendien mag je naast jouw inzet als monitor nog 475 uur als vakantiejob presteren. Er zijn echt geen obstakels om onze groep te vervoegen. En we houden maximaal rekening met de wensen en verzuchtingen van de monitoren.”

Voorwaarden

“We zijn in totaal met zo’n 20 monitoren, tien per week. We kijken er reikhalzend naar uit om weer het beste van onszelf te geven voor de kinderen tijdens de zomervakantie”, besluit het gedreven trio.

Alle kinderen van 5 tot 12 jaar kunnen zich tijdens de zomer bij Maboe optimaal uitleven dankzij gemotiveerde en creatieve begeleiding. De monitoren staan garant voor een spetterende vakantie.