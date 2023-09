Gemeente neemt kinderdagverblijf ‘t Pagaddertje over: “Kinderopvang ’t Pagaddertje heropent op 18 september”

De gemeente Zedelgem heeft kinderdagverblijf ‘t Pagaddertje overgenomen van uitbaatster en eigenaar Herlinde Danneels. De gemeente moest het pand daarom wel kopen. “Een belangrijke voorwaarde om de gesubsidieerde kinderopvangplaatsen in het centrum van Aartrijke te behouden was dat de uitbating op dezelfde locatie verder gezet kon worden”, aldus schepen van kinderzorg Ellen Goes. “Het goeie nieuws is dat ‘t Pagaddertje heropent op maandag 18 september.”

Enkele maanden geleden kreeg het lokaal bestuur van Zedelgem het signaal dat kinderdagverblijf ‘t Pagaddertje in de Aartrijksestraat in Aartrijke zijn werking zou stopzetten. De definitieve stopzetting werd meegedeeld op 15 augustus. ‘t Pagaddertje zou zijn deuren sluiten op 1 september, maar de gemeente heeft goed nieuws: op 18 september heropent ‘t Pagaddertje opnieuw zijn deuren.

“Door deze stopzetting zouden heel wat gezinnen een opvangprobleem hebben. ‘t Pagaddertje heeft een erkenning voor 25 opvangplaatsen. In Groot-Zedelgem is de vraag naar kinderopvang veel groter dan het aanbod. Een voldoende groot aanbod aan inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen is een uitdaging. De urgentie was meteen duidelijk, dus zijn we direct in actie geschoten”, reageert burgemeester Annick Vermeulen.

Schepen Kinderzorg en Sociale Zaken Ellen Goes treedt de burgemeester bij: “De voorbije weken is er veel en intensief vergaderd. Rond de tafel zaten de huidige uitbaatster van ‘t Pagaddertje Herlinde Danneels, geïnteresseerde overnemers en de gemeente Zedelgem. Om tot een oplossing te komen bleek de aankoop van het pand door het lokaal bestuur een noodzakelijk gegeven, want een belangrijke voorwaarde om de gesubsidieerde kinderopvangplaatsen in het centrum van Aartrijke te behouden was dat de uitbating op dezelfde locatie verdergezet kon worden. Vandaar dat de gemeente het initiatief heeft genomen om de locatie te kopen.”

Gesubsidieerd

“Komt daarbij dat het in ‘t Pagaddertje om gesubsidieerde kindplaatsen gaat. Dit houdt in dat de ouders een tarief betalen dat rekening houdt met hun inkomen en hun gezinssamenstelling. Met de aankoop van het pand zorgen we er als gemeentebestuur voor dat kinderopvang betaalbaar en toegankelijk blijft. Dat waren elementen die doorslaggevend waren in de princiepsbeslissing van het schepencollege van Zedelgem om het pand aan te kopen”, vervolgt de schepen.

Montena Kidz

Voor de voortzetting van de werking van ‘t Pagaddertje is er een akkoord rond de aankoopprijs met de gemeente en ook een akkoord rond de overname. “Motena Kidz uit Roeselare zet de werking van ‘t Pagaddertje voort. Hierdoor zijn er voor de ouders garanties rond opvang alsook rond de tewerkstelling van het personeel dat er werkt. Samen met Motena Kidz brengen we binnenkort de ouders rond de tafel zodat we hen goed kunnen informeren over de voortzetting van de werking van ‘t Pagaddertje”, legt burgemeester Annick Vermeulen uit.

Gemeenteraad

Er moeten wel nog formele beslissingen genomen worden. De gemeenteraad moet de aankoop van het pand goedkeuren, de huurovereenkomst valt onder de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen. Eens de gemeente eigenaar is van het pand zal ze het pand aan Motena Kidz verhuren tegen een marktconforme huurprijs. In de tussentijd huurt Motena Kidz het pand aan de huidige uitbaatster en eigenares van ‘t Pagaddertje.