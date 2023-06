Gemeente lanceert digitaal platform voor de kinderopvang

Sinds 1 juni heeft Lendelede een digitaal platform voor kinderopvang. “Dit zal de zoektocht van ouders voor een opvangplaats voor hun kind van 0 tot 3 jaar gemakkelijker maken dan dat het geval was met de vroegere Kinderopvangwijzer”, klinkt het.

“De zoektocht naar een opvangplaats via de vroegere Kinderopvangwijzer verliep soms wat moeilijker”, zegt Hanne De Laere van het loket kinderopvang en Huis van het Kind. “Met het digitale platform Kinderopvang zal dat volgens mij een stuk vlotter gaan.”

Via Opvang Vlaanderen

“De gemeente koos ervoor om alle kinderopvanglocaties digitaal in kaart te brengen via het gebruiksvriendelijke platform ‘Opvang Vlaanderen’, waardoor het kinderspel wordt om naar een geschikte locatie voor jouw kind te zoeken”, zeggen Rita Lammertyn en Hanne De Laere. “Maar wie minder goed overweg kan met die ‘digitale toestanden’, kan uiteraard nog altijd hier in het ‘Huis van het Kind’ terecht, waar we hen de nodige info zullen geven of op weg helpen”, klinkt het.

Hoe zoek je digitaal een kinderopvangplaats? “Op de website www.lendelede.be/kinderopvang verschijnen alle opvangmogelijkheden voor kinderen van 0 tot 3 jaar in Lendelede. Dat zijn er momenteel twaalf. Je verstuurt dan gewoon een aanvraag naar de kinderopvang van jouw keuze. De site is zeer gebruiksvriendelijk. En voor die aanvraag hoef je zelfs niet altijd te wachten tot na de geboorte van jouw kind. Je kunt bijvoorbeeld ook al gewoon een aanvraag doen en melden dat jouw kind rond die datum zal geboren worden en je al een plaatsje wilt reserveren. Ook niet-Lendeleedse ouders kunnen in Lendelede terecht en Lendeleedse ouders kunnen ook in een kinderopvang buiten Lendelede terecht. De digitale kinderopvang is gemeentegrensoverschrijdend.”

Op 14 juni is er in zaal Lindelei een ‘babyborrel’ om te klinken op de ‘geboorte’ van het nieuwe digitale platform.

Het ‘Huis van het Kind’ organiseert een kleurwedstrijd om het grotere publiek te laten kennismaken met het nieuwe platform. Het nieuwe logo staat in de ‘Binnenstebuiten’. Kleur dat logo en stuur of draag het binnen in de bib of in het Sociaal Thuis op het Dorpsplein, vóór 28 juni. Uit de binnengebrachte gekleurde exemplaren worden vijf winnaars getrokken die een pakketje ‘badplezier’ winnen. (IB)

Wie meer info wil of wie wil geholpen worden bij de zoektocht naar een opvangplaats, kan terecht bij het ‘Huis van het Kind’ in het Sociaal Thuis aan het Dorpsplein 8 in Lendelede (051 30 31 31 en huisvanhetkindlendelede@lendelede.be).