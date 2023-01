Geluidsmuur bij JOC De Prik in Hooglede moet geluidsoverlast beperken

De gemeente plaatste afgelopen week een geluidsmuur in het kader van een actieplan om te geluidsoverlast te beperken rond het Hoogleedse jeugdhuis.

“Hoewel de klachten de voorbije jaren eerder beperkt waren was de investering toch noodzakeijk. Net naast de Atlantahal en het jeugdhuis is ondertussen een nieuwe verkaveling gebouwd en ook de komende jaren zal in de brede buurt extra woongelegenheid komen. Na een eerste onderzoek bleek dat een oplossing binnen het jeugdhuis geen soelaas zou brengen en teveel ruimte zou innemen. De geluidsmuur zorgt ervoor dat het JOC geen plaats verliest en dat ze hun activiteiten in een vertrouwd kader kunnen verder zetten. In samenwerking met de vorige en huidige kern van het jeugdhuis werd er gekozen voor een doorzichtige ‘glazen’ band zodat er vanaf het terras een inkijk is. Op hun vraag werd er ook elektriciteit in de muur voorzien om hun faciliteiten optimaal te benutten”, aldus schepen van jeugd Arne De Brabandere.

JOC De Prik telt meer dan 130 leden en is daarmee het grootste jeugdhuis in de gemeente. ‘Het is voor ons een teken dat jongeren het JOC als de ideale uitgaansplek zien in hun eigen gemeente. Het zou jammer zijn om de uitlaatklep van velen te beperken in aantal activiteiten omdat er problemen zijn rond het geluid. Op die manier hopen we hen verder te ondersteunen en ondertussen de goede band met de buren te blijven behouden’, aldus het gemeentebestuur. (EVG)