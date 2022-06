Geen speelpleinwerking in Beselare door tekort aan animatoren

Om de dienstverlening kwaliteitsvol te houden, besliste het gemeentebestuur om de werking in Beselare te schrappen en die in Geluveld enkel in juli te organiseren. Zonnebeke en Passendale blijven wel een volledige zomer open.

Tijdens de zomermaanden zorgen speelpleinwerking De Klabetter en buitenschoolse kinderopvang ‘t Bondgenootje voor een zomerwerking. Terwijl de kinderopvang werkt met gemeentelijk personeel, doet de speelpleinwerking elk jaar een beroep op vrijwilligers en jobstudenten. Dat is al jaren een succesformule.

“Vorig jaar liep die zoektocht al niet van leien dakje, maar toch konden we mits wat verschuivingen in alle deelgemeenten een werking organiseren. Dit jaar zijn er echter te weinig kandidaten. De moni’s die de voorbije jaren op het speelplein werkten, komen steevast terug. Enkel wanneer ze afstuderen en effectief beginnen werken, stopt hun verhaal. Vandaag is het echter zeer moeilijk om nieuwe mensen te vinden. Er staan overal heel wat vacatures open voor jobs die financieel beter zijn en jongeren willen voor het eerst sinds lang weer kunnen genieten van een festivalzomer,” aldus jeugdschepen Koen Meersseman ( #team8980).

“We zijn genoodzaakt om de werking aan te passen. Onze grootste bezorgdheid is immers kwaliteit garanderen. In Zonnebeke en Passendale verandert er niks, daar kunnen kinderen de ganse zomer terecht op het speelplein. Geluveld krijgt een werking in juli. Beselare slaan we deze keer een jaartje over, maar door de samenwerking met de buitenschoolse kinderopvang kunnen we toch in de vier grootste deelgemeenten opvang organiseren.”

Inschrijvingen

Het tekort aan monitoren is niet enkel in Zonnebeke een probleem. De Vlaamse dienst voor speelpleinwerking merkt deze tendens op in gans Vlaanderen. Ook buurgemeentes ervaren deze problemen. Nochtans is een job op de speelpleinwerking een leuke bijverdienste. “Gelukkig is er ‘t Bondgenootje om alle kinderen op te vangen. . Ouders werden al verwittigd dat er geen speelpleinwerking komt in Beselare, zo kunnen zij hierop inspelen met hun inschrijvingen in de kinderopvang,” aldus de schepen.

Maandag 13 juni om 12 uur starten de inschrijvingen voor de zomerwerking van BKO ’t Bondgenootje. De inschrijvingen voor de speelpleinwerking starten een dagje later, op dinsdag 14 juni om 12 uur. Alle inschrijvingen verlopen digitaal via Mijn Zonnebeke. In de kinderopvang zijn de plaatsjes beperkt, dus is inschrijven verplicht. Op het speelplein kun je de dag zelf nog terecht. De volledige zomerwerking staat op www.zonnebeke.be.