Gedaan met droge leerstof: “Jongeren stappen zelf de klassieke oudheid binnen”

Mix Kids vzw, Little Brickroom en Eureka & Kwan Jau vzw bundelen hun krachten voor een innovatief STEAM-traject waarin jongeren van 9 tot 14 jaar spelenderwijs de klassieke oudheid ontdekken. Met activiteiten zoals Minecraft, Lego-workshops, re-enactment en rollenspellen wordt geschiedenis een avontuur. “Geen droge feiten, maar een reis vol ontdekkingen en creativiteit,” aldus initiatiefnemer Kwan Jau Siu.

Mix Kids vzw, Little Brickroom en Eureka & Kwan Jau vzw organiseren samen een zes weken durend kamp in Ingelmunster en Kortrijk. Onder begeleiding van twee archeologen en een orthopedagoog gaan de jongeren in kleine groepjes aan de slag. “Veel jongeren vinden geschiedenis saai omdat het draait om feiten en jaartallen. Maar geschiedenis zit juist boordevol spannende verhalen,” zegt Kwan Jau Siu.

Het kamp is meer dan een standaard vakantieactiviteit. “We combineren technologie, kunst, wetenschap en geschiedenis in een uniek STEAM-traject,” licht Siu toe. STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics. “De deelnemers ervaren de klassieke oudheid door te bouwen, te spelen en te ontdekken. Met tools zoals Lego en Minecraft leren ze niet alleen over de oude Grieken, Romeinen, Egyptenaren en Kelten, maar maken ze ook digitale en fysieke reconstructies van die tijd.”

© GF

Tijdens het kamp stappen jongeren letterlijk in de wereld van de oudheid. Ze doen mee aan re-enactments, rollenspellen en crafting-activiteiten waarbij ze uitvinden en bouwen met materialen uit die tijd. “Het draait niet om feiten uit een boek, maar om zelf beleven en creëren,” benadrukt Siu.

Naast het bouwen met Lego en Minecraft leren deelnemers coderen en maken ze zowel digitale als fysieke reconstructies van historische locaties. Ook onderzoeken ze hoe oude uitvindingen vandaag nog steeds invloed hebben op onze technologie. Dankzij rollenspellen ervaren ze hoe het dagelijks leven er in de oudheid uitzag.

© GF

“Ons doel is duidelijk,” besluit Kwan Jau Siu. “We willen laten zien dat geschiedenis niet saai is, maar een bron van inspiratie, creativiteit en verwondering. Door te bouwen, te ontdekken en samen te werken, maken we de klassieke oudheid tastbaar én onvergetelijk.”

Tickets kosten 270 euro voor de hele lessenreeks. De sessies in Ingelmunster vinden plaats op zondagen 23 februari, 2, 9, 16, 23 en 30 maart telkens van 13 tot 16 uur. In Kortrijk kan je terecht op vrijdagen 4 en 25 april en 2, 9, 16 en 28 mei van 17 tot 20 uur.

© GF