Gebouwen van Kortrijkse jeugdverenigingen worden aangepast aan huidige veiligheids- en energienormen

Stad Kortrijk wil jeugdverenigingen verder ondersteunen en versterken daarom werd de renovatiesubsidie in 2020 uitgebreid en gemoderniseerd als onderdeel van hun Masterplan Jeugdinfrastructuur waardoor meer gebouwen worden aangepast aan de huidige veiligheids- en energienormen. De focus op energiezuinige gebouwen betekent een welgekomen ondersteuning om de facturen van de verenigingen te dempen in de huidige energiecrisis.

“Sinds de start van het vernieuwde reglement werden in sneltempo de lokalen van tien jeugdverenigingen veiliger en energiezuiniger gemaakt, goed voor een investering van 237.000 euro, en er staan er nog heel wat op de planning komende jaren. Daarnaast kunnen we elke jeugdvereniging een energiescan aanbieden om het huidige energieverbruik in kaart te brengen en te kijken waar we met kleine maatregelen de energiekost kunnen drukken”, zegt Bert Herrewyn, schepen van Kinderen en Jongeren.

Sanitair vernieuwen

Het gebouw van Scouts & Gidsen Willem van Saeftinghe werd volledig geïsoleerd en de lokalen werden voorzien van energiezuinige verwarmings- en elektriciteitsinstallaties. Ook bij Scouts & Gidsen Gulden Vlies, Chiro Knipoog en KSA Adelaars werd de verwarmingsinstallatie vernieuwd. In de gebouwen van Chiro Don Bosco werden de keuken brandveilig gemaakt, het 25 jaar oude sanitair en de nooddeuren vernieuwd en een recuperatiesysteem aangelegd voor regenwater.

Dakwerk

Bij Scouts Groeninge werden de keuken en de lokalen brandveiliger gemaakt door een brandluik en nooddeuren. Chiro Korneelke in Aalbeke kon beroep doen op de subsidie voor veiligheidscoördinatie en een EPB-verslaggeving in het kader van een loodsrenovatie. Later wordt ook nog een akoestische wand geplaatst. Bij AJKO vzw werd nieuw sanitair geplaatst in het Boothuis en Speelpleinwerking Rodenburg kon dankzij het nieuw subsidiereglement voor het eerst beroep doen op een subsidie, zo kregen ze ondersteuning voor extra muur- en dakisolatie, een degelijke vloer en een veiligere elektriciteitsinstallatie. Naast deze realisaties staan ook nog Ro-Chiro, Wildebras en Bolwerk op de planning. “Bij Ro-Chiro wordt een groot deel van het dakwerk vernieuwd en geïsoleerd, een modern branddetectiesysteem geplaatst en de verlichting energiebesparend gemaakt. Werken met een stevig kostenplaatje, maar daar dienen de subsidies voor”, gaat Bert verder. Volgende week worden de werken gestart, een goede zaak voor Ro-Chiro die al even belangrijke inkomsten moeten missen, zeker na corona, omdat ze hun gebouw niet meer mogen verhuren tot alles conform is aan de huidige veiligheids- en energienormen.

Meerwaarde

Dankzij het nieuwe subsidiereglement krijgen jeugdverenigingen eveneens inhoudelijke ondersteuning bij hun subsidieaanvraag van de lokalenondersteuner van JC Tranzit en verschillende experten van de stad. Op die manier komt een degelijk dossier binnen en kan er efficiënter gewerkt worden. “De samenwerking loopt heel goed, het is zeker een meerwaarde om met ondersteuning van de stad een aanvraag in te dienen. Het is meer onderbouwd omdat ze goed op de hoogte zijn. Daarnaast loopt de procedure vlotter. Als de subsidie wordt goedgekeurd, staat het volledige bedrag binnen de twee weken op de rekening”, zegt Lieve Grymonprez, lid van vzw Ro-Chiro en mama van aspileiding Ingeborg.