Geboorteboom voor elk Koekelaars kindje

De Adviesraad Leefmilieu en de Gezinsbond, in samenwerking met het gemeentebestuur, vierden traditiegetrouw afgelopen zondag 24 november de gezinsuitbreidingen in cc De Balluchon. Daarbij werd een geboorteboom geschonken aan alle kinderen die sinds oktober 2023 het levenslicht zagen en dat waren er 69 waarvan 38 meisjes en 31 jongens. De jonge inwoners, die voor dit initiatief openstonden, konden kiezen uit vier boomsoorten: een zomereik, een hazelaar, een okkernotenboom of een sporkeboom. Deze symbolische geste benadrukt de verbondenheid met de natuur en de toekomst. Elk kind ontving naast de boom ook een speciaal aandenken uit handen van burgemeester Patrick Lansens en schepenen Jessy Salenbien en Stijn Ramboer. Aansluitend was er een receptie die de gelegenheid bood voor jonge gezinnen om elkaar en de genodigden te ontmoeten. (SVE/foto Coghe)